Beflügelt vom Erfolg der ersten Auflage gehen Organisatoren und Sponsoren voller Elan in die zweite Runde: Am Donnerstag, 9. Mai, fällt um 18 Uhr der Startschuss für den zweiten Firmenlauf rund um das Schwenninger Messegelände.

Gut 2000 Läufer nahmen 2018 die fünfeinhalb Kilometer lange Strecke in Angriff und feierten im Anschluss gemeinsam in der Messehalle, jetzt zeigen sich die Veranstalter optimistisch, die Marke von 3000 Teilnehmern knacken zu können. „Wir waren überrascht vom Erfolg, damit haben wir nicht gerechnet“, freute sich Ralf Niedermeier von der ausrichtenden Agentur n plus sport GmbH bei der Präsentation.

Das Konzept, gemeinsam mit Kollegen am Feierabend zu laufen und zu feiern, komme an. Dass die Premiere so gut gelungen ist, sei auch den starken Unterstützern zu verdanken, beispielsweise der Gesundheitskasse AOK, der Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH. Die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg habe viel Werbung bei ihren Mitgliedern und über das Gesundheitsmanagement auch in Firmen gemacht, erklärte der stellvertretende Geschäftsführer Harald Rettenmaier.

Die AOK habe ein Team mit 68 Mitarbeitern gestellt, und alle seien begeistert gewesen. So hoffe er, dass zum einen die Zahl der Läufer aus dem eigenen Haus weiter steigt, sich zum anderen der Erfolg der Premiere noch toppen lässt. Passe der Firmenlauf doch genau zum Ziel der AOK, die Bewegung als Element der Gesundheitsprävention zu fördern. Viele motiviere ein solches Angebot, zum ersten Mal überhaupt oder wieder die Laufschuhe zu schnüren, mancher bleibe sicher mit Freude dabei. Überhaupt steht beim Firmenlauf der Spaß im Vordergrund. Es gibt keine Zeitwertung, Ehrungen gibt es für die größten Teams, die Mannschaften mit den meisten Auszubildenden und die kreativsten Kostüme. Bereits ab 17 Uhr ist Unterhaltung angesagt, die Band „Project XXX“ und ein DJ heizen die Stimmung an. Und die Agentur hat auf den Ansturm beim ersten Firmenlauf reagiert: Es gebe mehr Caterer, betonte Niedermeier, auch die Strecke mit Start und Ziel beim Messegelände sei leicht verändert, um mehr Platz für die Läufer zu schaffen. Zudem es gebe zwei Blockstarts um 18 und um 18.30 Uhr. Auch in Sachen Verkehrsüberlastung kurz vor Beginn gebe es Gespräche. Bei Großveranstaltungen bereite der Messeknoten immer wieder Probleme, stellte Patricia Rademacher, Betriebsleiterin der Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH, fest. Ebenso wie Niedermeier und Rettenmaier rät sie, sich rechtzeitig auf den Weg zu machen.

Für die Messe sei es toll, bei dieser professionell organisierten Veranstaltung mit im Boot zu sein. Das sei Werbung für den Standort und strahle weit in die Region hinaus. Angesichts all der positiven Eindrücke gebe es unter ihren Kollegen einige, die selbst mitlaufen wollen. Anmeldungen sind ab sofort bis Dienstag, 25. April, möglich. Die Startunterlagen gibt es am Montag, 6. Mai, von 14 bis 18 Uhr bei der Autowelt Schuler in Villingen, die als neuer Partner mit von der Partie ist. An diesem Tag sind auch Nachmeldungen möglich, zudem direkt im Vorfeld des Firmenlaufs am Donnerstag, 9. Mai, von 14 bis 18 Uhr auf dem Messegelände.