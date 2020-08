Kurzarbeit ist bei Helios Ventilatoren derzeit noch tabu. Vielmehr hat das Unternehmen neue Mitarbeiter eingestellt – trotz Krise. Das funktioniert nicht überall. Dies zeigt eine Nachfrage bei einigen Arbeitgebern der Doppelstadt.

Die Kernkompetenz der Firma Waldmann ist das Licht. 70 von 100 Werkzeugmaschinen weltweit sind mit einem Licht ausgestattet, das aus Schwenningen kommt. Was nach einer Vormachtstellung klingt, erweist sich nun als Nachteil: „Der Absatzmarkt für Werkzeugmaschinen ist in manchem Bereichen auf 30 bis 50 Prozent des Vorjahresniveaus gefallen“, informiert Daniel Hug, Geschäftsführer des Unternehmens. Wenn der Markt falle, so der Geschäftsführer, dann falle man einfach mit.

Erhebliche zweistellige Umsatz- und Auftragsrückgänge habe das Unternehmen zu verzeichnen, sowohl prozentual also auch in Millionen Euro. Dennoch sei die wirtschaftliche Lage der Firma Waldmann als „sehr stabil und sicher“ zu bezeichnen. Als Grund führt Hug vor allem auch den im vergangenen Jahr eingeleiteten Konsolidierungskurs sowie das Effizienzprogramm Waldmann-Fit-2022 an. Im Zuge dieser Restrukturierung baute Waldmann bereits im Jahr 2019 insgesamt 93 Arbeitsplätze am hiesigen Standort ab.

Das Effizienzprogramm habe eine ganze Reihe an Maßnahmen zur Kostensenkung enthalten, schildert Hug. „Typischerweise das, was andere Unternehmen jetzt gerade in der Corona-Krise tun.“ Dementsprechend sei man froh, schon letztes Jahr diesen Schritt vollzogen zu haben.

Kurzfristige Anzeichen für eine Erholung des Marktes sieht der Geschäftsführer nicht. Auch im September werde das Stammwerk im Zuge der Kurzarbeit geschlossen sein. Acht Schließungstage werde es geben, allerdings keine Komplettschließung. So soll der Betrieb des Unternehmens aufrecht erhalten bleiben.

Ganz anders geht es Minebea Mitsumi, das am Standort Villingen-Schwenningen praktisch als reines Entwicklungsunternehmen agiert. So ist das Technology Center in VS das größte Motorenentwicklungszentrum im gesamten Minebea Mitsumi-Konzern. Hier beschäftigt das Unternehmen mehr als 400 Mitarbeiter.

„Da wir ausschließlich ein Entwicklungsunternehmen sind, liefen die Entwicklungsaufträge unverändert weiter“, resümiert Roman Klein, Unternehmenssprecher für Minebea Mitsumi Europe. Wie Klein präzisiert, liefen die forschungsbezogenen Kundenaufträge regelmäßig über mehrere Jahre.

Selbstverständlich habe es aber auch Einbußen gegeben, die den Konzern und seine Produktionsstätten weltweit betreffen. Aufgrund des breiten Produktportfolios – Automotive, Industrie, Luft- und Raumfahrt und Consumers – gehe es dem Konzern allerdings „relativ gut“.

Mehr als zehn Mitarbeiter habe das Unternehmen hier im vergangenen halben Jahr neu eingestellt. Seit Juli gibt es keine Kurzarbeit mehr. Von April bis Juni galt dies allerdings für etwa 40 Prozent der Belegschaft im Umfang von 20 Prozent.

Die wirtschaftliche Lage habe sich entspannt, so der Unternehmenssprecher, und sei derzeit als stabil zu bezeichnen. Sollte kein zweiter Lockdown kommen, geht das Unternehmen von einer raschen Erholung aus. Es werde allerdings lange dauern, bis die Defizite in der Industrie ausgeglichen sind.

Mit konkreten Zahlen zur Geschäftsentwicklung hält sich Helios, der Schwenninger Ventilatorenhersteller, auf Nachfrage bedeckt. So schlecht kann es dem Unternehmen allerdings nicht gehen.

„Wir sind stolz, dass wir in der fast hundertjährigen Firmengeschichte noch keine Kurzarbeit anmelden mussten“, sagt Geschäftsführer Gunther Müller. Urlaubsabbau und der zeitweise Einsatz von Personal in anderen Unternehmensbereichen habe dies ermöglicht.

An ein Stellenabbau denkt das Unternehmen nicht. Auch im Krisenjahr habe der Ventilatorenhersteller neue Stellen geschaffen.

„Natürlich geht die insgesamt schwierige wirtschaftliche Lage in Europa und den weiteren Märkten, auf denen wir uns bewegen, nicht spurlos an unserem Unternehmen vorbei“, teilt die Geschäftsleitung mit. Der wichtige Inlandsmarkt zeige sich bisher stabil. In den Exportmärkten, speziell in Südeuropa, zeigten sich allerdings deutliche Rückgänge in der Auftragslage. Das Unternehmen, das an der Bauwirtschaft hängt, sieht das letzte Quartal 2020 sowie das erste Quartal im neuen Jahr als Herausforderung. „Der Wohnungsbau wird ein gleichbleibend hohes Niveau erreichen, im Bereich gewerbliche Bauten und Industriebauten wird sich die Investitionszurückhaltung deutlich spürbar machen.“ Helios geht deshalb von einer leichten Abschwächung der Inlandsnachfrage aus.