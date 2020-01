Die in der Eishockey-Regionalliga spielenden Schwenninger Fire Wings gastieren am Samstag bei den Eisbären Balingen. Das Derby wird um 19.30 Uhr in der Balinger Eissporthalle angepfiffen.

Ohne Verschnaufpause geht es für die Schwenninger Fire Wings im Ligaalltag weiter. Gegen die Eisbären Balingen stand man im bisherigen Saisonverlauf erst einmal auf dem Eis. Das Heimspiel gewannen die Schwenninger Ende November 7:2. Doch vor dem zweiten Duell sieht die Ausgangslage etwas anders aus. Der Gastgeber aus Balingen kam in den vergangenen Wochen immer besser in Schwung. Zuletzt gab es zwei deutliche Auswärtssiege in Eppelheim und Stuttgart. Vor allen Dingen Spielertrainer Rafael Popek sowie Florian Zeiselmeier konnten hier mit zahlreichen Scorer-Punkten glänzen.

Schaut man sich die Tabellenkonstellation an, so stehen sich hier direkte Tabellennachbarn gegenüber. Balingen rangiert aktuell auf dem vierten, Schwenningen auf dem dritten Tabellenplatz.