Auf ein erfolgreiches Jahr 2018 blickt die Commerzbank Villingen zurück. Im Privatkundengeschäft stieg im Marktbereich die Zahl der Privatkunden um 235 auf 18 300, das Gesamtvolumen von Krediten, Einlagen und Wertpapieren auf 277 Millionen Euro.

„Wir wachsen“, resümierte Anton Gereitzik, Niederlassungsleiter der Commerzbank Freiburg und zuständig für 13 Filialen in der Region, darunter auch Villingen, Schwenningen und Donaueschingen. Die Wachstumsstrategie mit dem Schwerpunkt Beratung bei gleichzeitiger Digitalisierung funktioniere. Das Kreditgeschäft stieg angesichts niedriger Zinsen und guter Konjunkturlage in den genannten drei Filialen um sieben Prozent auf 153 Millionen Euro, allein bei den Ratenkrediten war ein Plus von 28 Prozent auszumachen.

Anhaltend ist laut Gereitzik in der „Wachstumsregion“ die Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen, der die Commerzbank im Marktbereich mit drei Experten analog und mit digitalen Angeboten – wie die Baufi-App – begegnet. Gleichwohl „liegen 65 Millionen Euro unverzinst auf den Konten“, wundert sich Gereitzik. Seine Kunden wissen, dass ihr Geld beim Bausparen, in Immobilien- oder Investmentfonds gewinnbringender angelegt wäre, „aber sie tun es nicht“. Einen Grund hat der Banker in den sogenannten „Mifit“„ ausgemacht, die per Gesetz für den Anliegerschutz eingeführt wurden, sich in ihrer Komplexität aber eher als Hindernis erweisen. Auch wenn die Börse sich im vergangenen Jahr weniger positiv entwickelte, so gelte auch weiterhin, “wer sein Vermögen erhalten will, der sollte anlegen statt sparen“.

Digitale Angebote

Neben der persönlichen Kundenberatung entwickelt die Commerzbank ihre digitalen Angebote stetig weiter. Die Akzeptanz der Banking-App stieg merklich, vier von fünf Kunden entscheiden sich für Online-Banking, Unternehmern steht ein Nachfolgeportal zur Verfügung. Trotzdem werden die Filialen beibehalten, versichert Gereitzik. Villingen und Schwenningen feiern noch in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen, Donaueschingen wird 40 Jahre alt.

Andreas Weerth folgte im September auf Robert Feilen und ist bei der Niederlassung Freiburg für die Firmenkunden mit einem Volumen von über 15 Millionen Euro zuständig – das sind etwa 1000 große Arbeitgeber der Region in den Bereichen Automotive, Maschinenbau und Medizintechnik. Am 15. April wird er von Elke Brandenburger abgelöst. Gute Zahlen auch in diesem Marktsegment: 2018 wuchs das Kreditvolumen im Marktbereich um 18 Prozent auf 560 Millionen Euro, 39 Neukunden wurden gewonnen.