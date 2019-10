Ein aufregendes, inspirierendes und unterhaltsames Theater-Zirkus-Erlebnis mit einem Hauch von Broadway und dem Flair von Las Vegas für Menschen jedweden Alters gibt es am Donnerstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr im Theater am Ring. „Filament – The Circus Club“ handelt von acht Jugendlichen und ihren Erfahrungen.

In derAkrobatik-Show mit internationalen Künstlern aus Australien, Kanada, den USA und Deutschland trifft die Nostalgie der Achtziger auf die Moderne. „Ich bin mit den Filmen der „Eighties“ aufgewachsen“, erzählt „Filament“-Schöpfer Joseph Pinzon, der unter anderem für den berühmten Cirque de Soleil arbeitet. „Und auch heute geht es bei Jugendlichen doch eigentlich um die gleichen Themen: Erwachsenwerden, Verliebtsein und den ersten Herzschmerz.“

Die Show wurde unverkennbar von dem wilden, bunten Jahrzehnt inspiriert – und wirkt mit spektakulären Lichteffekten, einem energiegeladenen Soundtrack und zeitlosen Geschichten trotzdem frisch und modern.

Dem „Filament“-Team war es wichtig, abgeschlossene Geschichten zu zeigen, was für eine Zirkus-Akrobatik-Show passt. So erzählt das Stück von einer Jugendclique, deren Mitglieder vertraut scheinen: Da gibt es den Frauenschwarm, den schüchternen Außenseiter, die beliebte Highschool- Schönheit, das nette Mädchen von nebenan und natürlich den Neuen an der Schule, der die Freundesclique gehörig aufmischt.

Selbstfindung, Akzeptanz, Liebe und Verrat sind die Themen, die in den verschiedenen Handlungssträngen unter anderem mit den Mitteln von Akrobatik-Einlagen zum Ausdruck gebracht werden. Diese aufregende Mischung aus Theater und Zirkus wurde beim Adelaide Fringe Festival 2017 bereits mit dem Best Circus and Physical Theatre Award ausgezeichnet.