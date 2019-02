Ein Gasalarm in der Villinger Innenstadt hat am Samstagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte konnten allerdings schnell Entwarnung geben.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Paradiesgasse hatten gegen 20 Uhr den Notruf gewählt, weil es in dem Gebäude nach Gas roch. Die Feuerwehr rückte ebenso an wie der Rettungsdienst und die Polizei, um die Örtlichkeit zu kontrollieren. Aus Sicherheitsgründen wurde währenddessen auch der Bereich um das Gebäude sowie der Durchgang durch die Paradiesgasse abgesperrt. Bei der Erkundung war in dem Haus tatsächlich ein Geruch wahrzunehmen, jedoch konnte der „Gasgeruch“ schnell als Geruch von Dieselabgasen identifiziert werden. Auch die Ursache war nach einer Weile gefunden: Die Abgase eines laufenden Fahrzeugs, das im Hof des Anwesens stand, gerieten über ein Kellerfenster in das Gebäude und schließlich auch über das Treppenhaus in die oberen Etagen.

Nachdem der Bereich entsprechend kontrolliert und freigemessen wurde, konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Nur eine Stunde zuvor hatte die Feuerwehr ebenfalls zu einem Gasalarm in einem Imbiss in der Straße An der Schelmengaß ausrücken müssen. Dort hatte ein CO-Warnmelder ausgelöst. Allerdings wohl ohne ersichtlichen Grund. Nach der entsprechenden Kontrolle durch die Feuerwehr konnte auch dieser Einsatz schnell beendet und der Betrieb in dem Imbiss wieder aufgenommen werden.