Der Weihnachtsmarkt in der Muslen hat am Freitag begonnen. Nachdem Punsch und Glühwein schon seit dem Vormittag angeboten wurden, erfolgte am Abend die offizielle Eröffnung.

Es war der typische Eröffnungstag des Weihnachtsmarktes, wie er nahezu jedes Jahr am Freitag zu beobachten ist. Zahlreiche Besucher versammelten sich an den Ständen, schlürften ihren Glühwein oder Punsch, ließen sich von den Standbetreibern verköstigen und unterhielten sich gut gelaunt mit Freunden und Bekannten. Der Chor der Gartenschule sorgte parallel dazu auf der Bühne zwischen City-Rondell und C&A unter anderem mit den Liedern „Alle Jahre wieder“ und „O du fröhliche“ für musikalische Unterhaltung und weihnachtliche Stimmung.

Mit großer Freude, aber auch „mit eiskalten Füßen“, begrüßte Patricia Rademacher von der Südwest Messe- und Ausstellungs-Gesellschaft (SMA) die Besucher. „Ich freue mich besonders über das trockene Wetter“, sagte sie und bezog sich auf die eher verregneten Tage des Villinger Weihnachtsmarktes. Ganz besinnliche Töne schlug Pfarrer Michael Schuhmacher in seiner Ansprache an. Die vorweihnachtliche Zeit des Wartens, oder vielmehr des Erwartens, sollten die Bürger nutzen und innehalten. „Wir Christen warten in diesen Tagen auf die neue Ankunft Gottes.“ Dieses Warten könne in aller Stille erfolgen. „Versuchen Sie doch, bis zu den Gottesdiensten in einer Woche einfach alles abzuschalten.“

Für Oberbürgermeister Rupert Kubon war es, wie er selbst sagte, eine besondere Eröffnung – denn es war seine letzte, die er als Stadtoberhaupt vornahm. „Es gibt Dinge, die zu Ende gehen. Doch das ist auch die Möglichkeit, das Neue zu erwarten.“ Wie dieses Erwarten aussehe, könne jeder selbst bestimmen. „Wir können gespannt sein, was die Zukunft bringt“, erläuterte Kubon. Die Menschen könnten aber auch schauen, wie der Augenblick abläuft. „Wir haben die Möglichkeit, an dieser einen Hütte stehen zu bleiben und diesen einen Moment auszukosten.“ Er wünsche den Menschen, dass sie diese Momente und dieses Weihnachten spüren können.

Nach weiteren Darbietungen des Grundschulchores verstummte die musikalische Umrahmung für kurze Zeit. Doch gegen 19 Uhr wurde den Besuchern nicht nur von den Getränken warm. Der MMC Twirling-Sport heizte mit einer Darbietung auf der Bühne ein.

Auch am Sonntag gibt es wieder Programm: Um 15 Uhr lädt die Stadtmusik zum Weihnachtskonzert ein, und um 18 Uhr zeigen Tanzgruppen der TG Schwenningen ihr Können.