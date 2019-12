Feinstaubalarm ist eigentlich eine Kehrwoche

Wer wollte, hat sich am Freitagabend im Schwenninger Capitol den Hauptpreisträger des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises 2018 ansehen und anhören können. Sehr viele wollten dies: Martin Herrmann füllte das „Capitol“ fast komplett.

Der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ist der einzige Landespreis für Kleinkunst in Deutschland. Er wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ausgelobt. Einige der ausgezeichneten Künstler, unter ihnen beispielsweise der in Niedereschach geborene Christoph Sieber, konnten den Preis als Sprungbrett in eine nationale Karriere nutzen.

Er sei Stand-up-Comedian, Troubadour, Philosoph und Frauenflüsterer und präsentiere seine abwechselnd gereimten und vertonten Texte mit sehr viel Feingeist sowie höchster Treffsicherheit, meinte die Jury damals. Was vor rund zwei Jahren galt, ist durchaus auch heute noch richtig. In Herrmanns aktuellem Programm „Mein Lieblingsstatus wäre Witwer“ reflektiert Herrmann kurzweilig viele skurrile Perspektiven der Mann-Frau-Beziehung: So sei Witwer ein beneidenswerter Status. Man lebe in Frieden, weil die Gesellschaft den Grund des Friedens akzeptiere. Leider habe der Gesetzgeber zur Erlangung des Witwerdaseins das Heiraten vorangestellt, „ein Riesenumweg über Haus und Kinder zur gemütlich spartanischen Einzimmer-Wohnung“. Mit witzigen Geschichten, vielen Pointen und Liedern brachte Herrmann das Publikum schnell auf seine Seite. Den hierbei thematisierten Witwer-Status konnte man sich geschlechtsgleichberechtigend selbstverständlich auch als Witwen-Dasein denken.

Immer wieder verwies Herrmann als Grundlage seiner Überlegungen auf Zeitungsberichte. So habe eine Frau offenbar kürzlich von ihrem Mann eine Niere erhalten und ihn nach der Operation schnellstens verlassen. „Ein medizinisch seltener Fall, dass nicht der Empfänger das Organ abstößt, sondern das Organ den Spender.“

Höhepunkte im rund zweistündigen Programm stellten meist jene Momente dar, in welcher der gebürtige Günzburger zur Gitarre griff, die er virtuos beherrscht. So beispielsweise beim Song „Die Chemie stimmt nicht“. Nur wenn sich ein Pärchen vor immer mehr Raum forderndem Übergewicht gegenseitig beim Kussversuch nicht mehr erreiche, „dann stimmt die Physik nicht“.

Der bisweilen absichtlich wie ein zerstreuter Professor wirkende Kabarettist rückte glücklicherweise immer wieder vom Hauptthema ab, denn die Beziehung zwischen den Geschlechtern, egal ob mit oder ohne Heirat, ist kabarettistisch eigentlich sehr abgedroschen. Und auch der Preisträger tappte in die Falle, bisweilen ins Zotige abzudriften.

Da ist es gut, wenn Herrmann beispielsweise dem verdutzten Publikum eine „tibetanische Taschenharfe“ präsentiert und damit ein Lied über die Wiedergeburt zum Besten gibt. Es spielten auch Themen aus dem Bereich Umweltschutz ein Rolle auf der Bühne, und bisweilen war eigener Witz gar nicht mehr nötig.

Herrmann zeigte seinem Publikum beispielsweise eine Hochglanzwerbung für einen Sportwagen aus deutscher Produktion. Tatsächlich stand da in großen Lettern: „Erbaut, um den Atem zu rauben!“ Was seinen Kabarettpreis anbetreffe, habe er sich einst mutig zum Abholen nach Stuttgart begeben. Natürlich habe dort Feinstaubalarm geherrscht. „Wissen sie was? Feinstaubalarm ist eigentlich nur ein vornehmes Wort für Kehrwoche.“