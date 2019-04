Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen hat im Halbfinale des südbadischen Pokals gegen den SV Linx 2:1 nach Verlängerung gewonnen. Im Finale trifft Villingen am 25. Mai, voraussichtlich in Pfullendorf, auf den Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen, der sich bei der DJK Donaueschingen 3:0 durchsetzte.

Im ersten Durchgang brachte Benedikt Haibt sein Team vor 1200 Zuschauern durch einen Kopfball nach 29 Minuten in Führung. Kurz vor der Pause kamen die Gäste durch einen Strafstoß von Vollmer zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel lief bei beiden Teams nur wenig zusammen. So stand es nach 90 Minuten 1:1 und es gab Verlängerung. Dabei waren die Nullachter aktiver und Umut Sönmez erzielte in der 114. Minute das 2:1. In der Schlussphase erhielt der bereits gelb-verwarnte FC-Torhüter Christian Mendes (119.) von Schiedsrichter Brombacher aus Kandern wegen Zeitspiels die Ampelkarte. Da das Auswechselkontingent bei Villingen schon ausgenutzt war, musste Defensivakteur Mauro Chiurazzi ins Tor.

Und dieser verhinderte mit einer Glanztat bei einem Kopfball von Vollmer (120.+2) den Ausgleich für den Pokalsieger aus dem Vorjahr.