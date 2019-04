Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen empfängt am Samstag um 15 Uhr den 1. FC Normannia Gmünd. Die Schwarzwlder wollen mit einem Sieg gegen den Drittletzten den Abwärtstrend der vergangenen Wochen stoppen.

Der Gast aus Nordwürttemberg befindet sich in akuter Abstiegsgefahr. Im Nachholspiel am vergangenen Mittwoch in Pforzheim gingen die Normannen mit 0:4 unter und auch davor gab es gegen den FV Ravensburg (1:4) und bei der SGV Freiberg (1:5) zwei klare Niederlagen. Mit 17 Punkten stehen die Gmünder auf dem drittletzten Platz und haben auf die davor platzierte TSG Backnang schon zehn Punkte Rückstand.

Auch für die Nullachter lief es zuletzt nicht nach Wunsch. In den letzten drei Ligaspielen gab es nur einen Zähler und somit ist die Mannschaft von Trainer Jago Maric mit 44 Punkten auf den achten Platz zurückgefallen. Maric will mit seiner Mannschaft noch das bestmögliche aus der Saison herausholen.

Personell plagen die Schwarz-Weißen aber derzeit einige Sorgen. Mauro Chiurazzi, der in Bahlingen die rote Karte sah, wurde für zwei Spiele gesperrt und fehlt somit am Samstag und am kommenden Mittwoch im Auswärtsspiel in Neckarsulm. Kapitän Benedikt Haibt plagen muskuläre Probleme, Umut Sönmez ist krank (Grippe) und Manuel Stark laboriert an einer Leistenverletzung.

Gut möglich, dass die zuletzt lange ausfallenden Daniel Wehrle und Stjepan Geng in den Kader rutschen. Geng hat schon zwei Teileinsätze in der U23 absolviert und ist nach überstandenem Kreuzbandriss wieder fit. Auch Daniel Wehrle hat seine Handoperation überstanden. In der Offensive muss Maric durch das Fehlen von Haibt und Sönmez improvisieren. So wird vielleicht der eine oder andere Spieler aus dem U23-Kader nach oben rücken.

In der Vorrunde gewannen die Nullachter in Gmünd knapp mit 2:1.