Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen hat nach einer starken Vorstellung gegen den bisherigen Tabellenführer Stuttgarter Kickers 4:2 gewonnen. Neuer Spitzenreiter ist der Bahlinger SC.

Beide Teams agierten vor 1100 Zuschauern von Beginn an mit offenem Visier. Bereits in der dritten Minute verhinderte 08-Torhüter Mendes den Führungstreffer für die Blauen. Zwei Minuten später traf Kamran Yahyaijan auf Zuspiel des zuletzt verletzt fehlenden Benedikt Haibt zum 1:0. Wenig später setzte heftiges Schneetreiben ein, wodurch die Platzverhältnisse schwieriger wurden. Doch es ging munter weiter. In der 29. Minute gab es nach einem Eckball Strafstoß für die Kickers, doch Mendes wehrte gegen Mijo Tunjic stark ab. Auch danach suchten die Platzherren ihr Heil in der Offensive, erzielten durch eine Direktabnahme von Damian Kaminski (43.) das 2:0. Zwei Minuten später kamen die Gäste durch Miftari zum 2:1.

Auch nach der Pause ging es spannend weiter. Zunächst düpierte Kapitän Haibt (49.) Kickers-Schlussmann Ramon Castellucci zum 3:1. Doch der aus Schramberg stammende Leander Vochatzer, Bruder von 08-Akteur Valentin Vochatzer, schaffte nach einer Unachtsamkeit in der Villinger Abwehr den erneuten Anschlusstreffer. Als die Gäste stärker wurden, dezimierten sie sich mit einer Ampelkarte gegen den Ex-Villinger Daniel Niedermann (62.). Villingen bekam dadurch wieder Oberwasser, ließ dem Gegner nichts mehr zu und erhöhte durch den eingewechselten Volkan Bak (88.) auf 4:2.

Bereits am Mittwoch, 18.30 Uhr, erwartet der FC 08 Villingen den SSV Reutlingen zum Nachholspiel.