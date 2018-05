Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen hat zu Hause gegen die U23 des SV Sandhausen mit 3:2 gewonnen.

Villingen bestimmte zunächst das Geschehen und hatte mehr Ballbesitz. In der 34. Minute fiel der Führungstreffer, als Pablo Gil auf Zuspiel von Tevfik Ceylan traf. Zehn Minuten nach der Pause gelang dem SVS per Elfmeter der Ausgleich. Nur zwei Minuten später gab es nach einem Handspiel auf der anderen Seite Strafstoß, den der überragende Ceylan zum 2:1 nutzte. Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der 78. Minute gelang dem sträflich freistehenden Schiler das 2:2. Erneut nur zwei Minuten später erzielte Daniel Niedermann nach einem Eckball von Ceylan per Kopf das 3:2. In der spannenden Schlussphase waren die Gastgeber einem weiteren Treffer näher als die Gäste. Doch es blieb beim knappen Erfolg der Nullachter.

Nachdem die SGV Freiberg im Verfolgerduell in Bissingen gleich mit 1:6 unterlag, besitzen die Nullachter drei Spieltage vor dem Saisonende vier Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten.

FC Villingen: Mendes, Gil, Niedermann, Ovuka, Wehrle, Ceylan, Weißhaar (14. Serpa), Geng, Mauro Chiurazzi (86. Wagner), Gilés (44. Jallow), Bak (89. Crudo). - Tore: 1:0 (34.) Gil, 1:1 (55.) Born (Elfmeter), 2:1 (56.) Ceylan (Elfmeter), 2:2 (78.) Schiler, 3:2 (80.) Niedermann. - Zuschauer: 600. - Schiedsrichter: Andreas Iby (Neuhausen).