Zwei Auswärtsspiele in Folge stehen für den Fußball-Oberligisten FC 08 Villingen an. Zunächst geht es am Samstag zu Schlusslicht FC Germania Friedrichstal und eine Woche später steht das Spiel beim Vorletzten SV Spielberg an.

Nachdem die Nullachter mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen nach der Winterpause (2:2 bei der SGV Freiberg und 3:0 gegen den FV Ravensburg) gut aus den Startlöchern kamen, gilt es nun am Samstag, ab 14 Uhr, beim FC Germania Friedrichstal nachzulegen. Die Mannschaft aus der Nähe von Karlsruhe hat nach der Winterpause zwei Niederlagen (0:2 gegen den FV Ravensburg und 0:2 bei Normannia Gmünd) kassiert und steht mit nur sechs Punkten auf dem letzten Platz. In der Winterpause verließen ein halbes Dutzend Spieler die Germania, mit Dubravko Kolinger (früher FC Nöttingen) wurde ein erfahrener Trainer verpflichtet, der seinen Vertrag schon für die kommende Saison, und dies ligaunabhängig, verlängert hat.

Obwohl in dieser Partie alles für die Nullachter spricht, will deren Sportvorsitzender Arash Yahyaijan nichts von einer einfachen Aufgabe wissen. „Wenn wir glauben, dass wir dorthin fahren und kurz die Punkte mitnehmen, kann uns ein böses Erwachen drohen.“ Und ins gleiche Horn bläst auch Nullacht-Trainer Jago Maric. „Diese beiden Auswärtsspiele werden kein Selbstläufer.“

Die Villinger müssen, neben den Langzeitverletzten Stjepan Geng und Daniel Wehrle, mit Nico Tadic auf einen weiteren Spieler, voraussichtlich längerfristig, verzichten. Patrick Haag steht aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung.

In der Vorrunde setzten sich die Nullachter im eigenen Stadion mit 6:3-Toren gegen Friedrichstal durch.