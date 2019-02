Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen hat beim bisherigen Tabellenführer SGV Freiberg vor 600 Zuschauern nach einem 0:2 Rückstand ein 2:2 erreicht.

Die Gastgeber kamen gut in die Partie und erzielten durch Marcel Sökler (8.) das 1:0. Dabei verwandelte der Torjäger einen Elfmeter im Nachschuss, nachdem er zunächst an 08-Torhüter Christian Mendes gescheitert war. Doch die Gäste versteckten sich nicht und wurden zusehends stärker. Als Damian Kaminski (26.) den Ausgleich verpasst hatte, traf Marcel Fossi (33.) für die effizienten Gastgeber nach einem Abwehrfehler zum 2:0. Auch im zweiten Durchgang lieferten die Gäste eine starke Vorstellung ab und drängten auf den Anschlusstreffer. In der 69. Minute wurde Villingen für seine Angriffsbemühungen belohnt, als Benedikt Haibt das 2:1 erzielte. Bei Freiberg schwanden danach die Kräfte, während Villingen weiterhin ein hohes Pressing spielte und den Gegner dadurch zu Fehlern zwang. Nach dem Nico Tadic (85.) eine dicke Chance vergeben hatte, gab es fünf Minuten später nach einem Foul an Haibt Strafstoß. Dabei scheiterte Yanick Haag zunächst an Torhüter Bromma, doch Haag setzte energisch nach und der heranstürmende Steven Kröner bugsierte den Ball im Zweikampf zum 2:2 ins eigene Tor.

„Meine Mannschaft hat nach den beiden unglücklichen Gegentoren nicht nur gut gekämpft, sondern auch gut gespielt. Wenn man die 90 Minuten betrachtet, hätten wir auch noch gewinnen können“, sagte Villingens Trainer Jago Maric.