Noch ein Schritt bis zur Fußball-Regionalliga. Der FC 08 Villingen tritt am Mittwoch um 18.30 Uhr zum alles entscheidenden Aufstiegsspiel beim FK Pirmasens (Stadion Husterhöhe) an. Wenn die Nullachter nicht verlieren, steigen sie in die Regionalliga Südwest auf.

Die Ausgangslage ist klar: Im ersten Aufstiegsspiel der Dreierrunde kam Pirmasens beim FC Bayern Alzenau nicht über ein 0:0 hinaus. Da der FC 08 Villingen Alzenau mit 8:1 überfuhr, benötigt Pirmasens nun gegen die Schwarzwälder einen Sieg, bei jedem anderen Ergebnis (Unentschieden oder Sieg für Villingen) sind die Nullachter aufgestiegen.

Die Villinger wollen nichts dem Zufall überlassen. Nach dem Abschlusstraining am Dienstagabend startete der Nullacht-Tross in Richtung Pirmasens, übernachtet dort in einem Hotel und will sich dann in aller Ruhe auf das Spiel vorbereiten, ohne den Anreisestress am Spieltag mit einem möglichen Stau auf der Autobahn.

Der FK Pirmasens galt vor dieser Aufstiegsrunde als Favorit, denn das Team aus der Südwestpfalz hat nach dem Abstieg aus der Regionalliga größtenteils den Kader zusammengehalten. Auch der langjährige Trainer Peter Tretter ging mit zurück in die Oberliga, wo man nur dem Mitabsteiger FC Homburg in der Tabelle den Vortritt lassen musste. Das Ziel des FKP ist der Wiederaufstieg.

„Das wird ein ganz anderes Spiel als gegen Alzenau. Pirmasens verfügt über eine körperlich sehr robuste Mannschaft, die konterstark und torgefährlich agiert“, charakterisiert Nullacht-Trainer Jago Maric den Gegner, den er selbst nicht nur im Spiel in Alzenau, sondern davor auch schon in einigen Punktspielen beobachtet hat. Besonders zu erwähnen gilt beim FKP Torjäger Dennis Korb, der in der abgelaufenen Saison in der Oberliga 20 Tore erzielte. Allerdings fallen mit Jonas Singer (Muskelriss) und Yannick Grieß (Mittelfußbruch) zwei Spieler aus. „Das sind Stammspieler, die schwer zu ersetzen sind“, sagt FKP-Trainer Peter Tretter, der die Villinger am vergangenen Sonntag unter die Lupe nahm.

FC-Trainer Jago Maric hat alle Spieler an Bord, nur der Einsatz von Nedzad Plavci bereitet nach dessen Zehenbruch Probleme. Der Coach hofft, dass zahlreiche Fans die Mannschaft im 225 Kilometer entfernten Pirmasens unterstützen werden.