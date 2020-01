Die Vorbereitung von Fußball-Oberligist FC 08 Villingen läuft gut. Das zweite Testspiel gegen den Schweizer Fünftligisten FC Kreuzlingen gewannen die Schwarzwälder in Singen mit 3:1-Toren.

Mit dabei waren mit Delio Palmieri und Leon Dippert zwei Probespieler. Der 24-jährige Dippert, der zuletzt das Trikot des Nordost-Regionalligisten FSV Optik Rathenow trug, trat dabei als Torschütze in Erscheinung, als er die Führung der Schweizer kurz vor der Pause mit einem Kopfball ausglich. Auch der 19-jährige Palmieri, der zuletzt zum Kader des belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron zählte, fügte sich gut ein, leistete die Vorarbeit zum 2:1 durch Kamran Yahyaijan. Für den 3:1-Endstand sorgte der eingewechselte Steven Ukoh. „In der ersten Hälfte haben die Raumaufteilung und das Spiel nach vorne nicht so gestimmt. In der zweiten Hälfte haben es die Jungs besser gemacht“, bilanzierte Villingens Trainer Jago Maric.

„Was die Probespieler betrifft, finden im Laufe der Woche noch Verhandlungen mit Dippert und dem technisch starken Youngster Palmieri statt“, so Sportvorstand Arash Yahyaijan.