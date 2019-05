Zum Ende der zweiten englischen Woche in Folge tritt der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen am Samstag um 14 Uhr in Nordbaden beim 1. CfR Pforzheim an.

Die Nullachter unterlagen unter der Woche im Nachholspiel dem SSV Reutlingen 1:2 und belegen mit 50 Punkten den siebten Platz. Auch Pforzheim blieb im vergangenen Spiel ohne Punkte, verlor in Ravensburg 1:2 und steht mit 41 Zählern auf Platz elf. „Dies wird noch einmal eine sehr schwere Auswärtsaufgabe für uns“, ist sich Nullacht-Trainer Jago Maric vor dem vorletzten Auswärtsspiel der Saison sicher. Pforzheim ist noch nicht ganz gerettet.