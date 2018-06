Die Internationale Messe für Schmuck, Edelsteine, Mineralien und Fossilien wird 40. Dieses Jubiläum feiern die Veranstalter mit einer Sonderausstellung für die Besucher. Am zweiten Oktoberwochenende gibt es in den Schwenninger Messehallen neben funkelndem Schmuck und uralten Fossilien auch „Fliegende Juwelen“.

Ein grün betupfter Wolkentürkis aus Arizona und farbenprächtige Rüsselkäfer aus Taiwan – sie zeigen, welch verblüffende Ähnlichkeit Insekt und Mineral in der Natur vorweisen. Die gefleckten Wahlverwandten sind Teil einer einmaligen Sammlung und gehören zu der Sonderschau „Fliegende Juwelen II“.

Bereits auf der Südwest Messe im Jahr 2014 zeigten die Sammler Robert Jakob und Markus Klein die ungleichen Paare aus der Natur, die am Ende durch ihre erstaunliche Ähnlichkeit verblüffen. Ganz aktuell haben die Privatsammler aus München eine neue Schau zusammengestellt: In der Fortsetzung der „Fliegenden Juwelen“ wird eine noch größere Vielfalt an farbigen Mineralien und eine größere Auswahl an Pendants aus dem Tierreich gezeigt. In der künstlerischen Präsentation kommen nun neben Insekten auch Vögel, Echsen und sogar Muscheln vor. „Es ist eine weltweit einmalige Sammlung“, schwärmt Messe-Chefin Stefany Goschmann und freut sich, dass sie die Sonderschau zur Jubiläumsauflage der Internationalen Messe für Schmuck, Edelsteine, Mineralien und Fossilien bekommen hat.

Auch Jakob und Klein, die ihre Sammlung als Symbiose von Ästhetik und Forschertum verstehen, besuchen regelmäßig Mineralien-Messen und Insekten-Börsen. Robert Klein hat bereits als Kind angefangen, Muscheln, Vogeleier, Fossilien, Insekten, aber auch Gesteine und Mineralien zusammenzutragen. Seit 1997 sammeln die gelernten Maskenbildner die farb- und formanalogen Mineralien und Gesteine und die passenden Tiere. Sie ähneln einander in Form, Farbe, Muster, Zeichnung und Schattierung. So kommt es, dass der Betrachter seinen Augen kaum glaubt, wenn er das Grün eines Smaragdbreitrachens, ein Sperlingsvogel aus Indonesien, mit einem Smaragd aus dem Ural vergleicht. Eines kann sowohl an den Ständen der Messe-Aussteller als auch in der Sonderschau festgestellt werden: Die Natur ist eine Schatzkammer, die es zu erforschen gilt. „Unsere Mineralienmesse ist dafür ein ideales Forum“, verspricht Projektleiter Tobias Ertl und freut sich schon auf die Jubiläumsausgabe am 10. und 11. Oktober.

Die 40. Internationale Messe für Schmuck, Edelsteine, Mineralien und Fossilien ist am Samstag, 10. Oktober von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 11. Oktober von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen im Internet: www.mineralien-vs.de.