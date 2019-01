Von einem traditionellen Termin zum nächsten eilt der neue Oberbürgermeister Jürgen Roth, auch wenn er noch nicht offiziell im Amt ist. Die Einführung ist erst am Sonntag, 13. Januar, ab 17 Uhr im Theater am Ring in Villingen. Doch gerade die Fasnet fordert derzeit seinen Einsatz.

Nach dem Neujahrsschießen des Historischen Grenadiercorps auf dem Villinger Hubenloch und dem Neujahrskonzert des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen im Franziskaner Konzerthaus war Roth so bei der Historischen Narrozunft Villingen und der Narrenzunft Schwenningen gefordert, da ging es von der Hauptversammlung übers Abstauben bis zum Brunnenschmücken Schlag auf Schlag. Am Freitag folge die Hauptversammlung des Katzenmusikvereins Miau, und bald stehe der Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Katzenmusikvereins Miau an, verrät Pressesprecherin Oxana Brunner einen Auszug aus seinem Terminkalender.

Im Rathaus habe der neue Oberbürgermeister viele Gespräche in den einzelnen Ämtern und mit deren Leitern, auch die erste der monatlichen Runden mit den Fraktionsvorsitzenden sei demnächst geplant. In die Leitung der Gemeinderatssitzungen steige Roth dann am Mittwoch, 23. Januar, ein. Die zunächst angesetzten Ausschusssitzungen in der kommenden Woche habe die Verwaltung jedoch mangels Tagesordnungspunkten abgesetzt. Und für die Einwohner bestehe die Möglichkeit, dem neuen Stadtoberhaupt bei seiner ersten Bürgersprechstunde am Donnerstag, 24. Januar, von 16.30 bis 18 Uhr im Bürgerservicezentrum in Villingen ihre Anliegen vorzubringen.

Zudem gebe es den ein oder anderen Neujahrsempfang, von der Industrie- und Handelskammer oder den Städten und Gemeinden aus dem Umkreis. Beim Neujahrsempfang der Doppelstadt gibt Jürgen Roth nach seiner Vereidigung durch den Ersten Bürgermeister Detlev Bührer sicherlich auch einen Ausblick auf seine Vorhaben, die er in den kommenden Wochen und Monaten in Angriff nehmen will.