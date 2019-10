Die Wild Wings haben am Sonntag vor 3108 Zuschauern gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 0:4 (0:3, 0:1, 0:0) verloren. Es war ein blutleerer Auftritt der Schwenninger. Die Verantwortlichen sind zum Handeln gezwungen.

In der fünften Minute kassierte Maximilian Adam zwei Strafminuten. Die Wild Wings agierten in Überzahl. Alexander Weiß verpasste die Chance zum 1:0. Stattdessen liefen die Wolfsburger in Unterzahl ein Break und Spencer Machacek traf zum 0:1. Beim Tabellenletzten war jetzt die Verunsicherung wieder voll zu spüren. Grizzlys-Topscorer Anthony Rech zog ab, Torwart Dustin Strahlmeier war gegen seinen ehemaligen Mannschaftskameraden aber mit der Fanghand da. Auf der anderen Seite eine Chance für Markus Poukkula, Goalie Felix Brückmann war auf dem Posten. In der 13. Minute fiel das 0:2. Der norwegische Nationalstürmer Mathis Olimb lochte aus kurzer Entfernung erfolgreich ein. „Wir wollen euch kämpfen sehen!“, forderten die SERC-Fans. Doch die Wild Wings verkrampften noch mehr. In der 18. Minute erzielte der gebürtige Donaueschinger Eric Valentin das 0:3. Strahlmeier sah dabei schlecht aus, der Goalie konnte den Puck nicht festhalten.

Trainer Paul Thompson brachte für den schwachen Strahlmeier Ersatztorwart Ijya Sharipov. Das zweite Drittel plätscherte vor sich hin. Matt Carey besaß in der 30. Minute eine Möglichkeit, Brückmann war aber zur Stelle. Dann Überzahlspiel für die Wildschwäne. Dylan Yeo zog ab, die Fanghand von Brückmann schnappte aber zu. Dann Powerplay für die Grizzlys. Verteidiger Christopher Casto zog ab und Kapitän Sebastian Furchner fälschte unhaltbar für Sharipov ab. „Bei der Leistung von Schwenningen blutet mir das Herz“, sagte der ehemalige SERC-Verteidiger Andi Renz unserer Zeitung. „Wir haben die Schnauze voll!“, „Rumrich raus!“ und „So spielt ihr die Halle leer“, skandierten die Fans in der Kurve.

Im letzten Drittel gab es kein Aufbäumen der planlosen Wild Wings. Immerhin: Sharipov konnte sich mit einigen Paraden auszeichnen. Trainer Paul Thompson und Sportmanager Jürgen Rumrich standen nach dem Spiel bei den Fans, die lautstark pfiffen.