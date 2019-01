Eine Bereicherung für den gesamten Stadtteil VS-und weit darüber hinaus soll das neue Familien- und Begegnungszentrum Sankt Elisabeth, das in unmittelbarer Nachbarschaft zur Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in den kommenden Monaten entsteht, werden. Im Kirchengemeinderat St. Franziskus-Mariä Himmelfahrt prägte dieses Thema die Diskussionen über den Doppelhaushalt 2019/2020.

Stefan Erchinger, stellvertretender Vorsitzender des Kirchengemeinderats, sprach von einer Entwicklung, die nur möglich war, weil bis heute ein Rädchen ins andere greift und alle Beteiligten dasselbe Ziel verfolgen. In diesem Zusammenhang lobte er die Ratskollegen und Baukoordinatoren Isabel Haas und Jürgen Neininger, die sich überproportional zum Wohle des Projekts engagieren. Das Familienzentrum wird Menschen aller Generationen offen stehen, sie müssen keine Katholiken sein. Diverse Gruppierungen der katholischen Kirche werden hier wohl einen Treffpunkt finden. „Mit Sicherheit vermieten wir die neu entstehenden Gemeinschaftsräume nicht für Privatfeste“, gibt Eichinger lächelnd eine kleine Einschränkung bekannt.

Zentrales Element des Neubaus ist die Erweiterung des ehemaligen Kindergartens Sankt Elisabeth zu einer Kindertagesstätte mit sechs Gruppen, die derzeit alle möglichen Angebotsformen abdecken. Im Haushaltsplan erhöhen sich in Folge der Verdopplung der Kindergartengruppen die Personalausgaben um rund eine Million Euro, was vor allem dem Mehrbedarf an Erziehern geschuldet ist.

Brandschutz notwendig

Die Grundsteinlegung für das Familien- und Begegnungszentrum ist für April vorgesehen. Doch Erchinger hält den Mai für realistischer und hofft auf eine Inbetriebnahme im kommenden Frühjahr oder Sommer. „Optimisten halten den Herbst 2019 für möglich, das wäre umso besser“, sagt Erchinger. Die Investitionskosten für den gesamten Bau sind mit 3,8 Millionen Euro veranschlagt und erfreulicherweise liegt er bis jetzt im Kosten- und Zeitplan.

Trotz der immensen Kostenausgaben präsentieren sich das Rechnungsergebnis und die Eckdaten der Haushaltsplanung in einem sehr positiven Zustand, der ausreichend Spielraum zur Gestaltung weiterer Projekte zulässt. Eines davon sind die dringend notwendigen Brandschutzmaßnahmen für das Ende der 1970er-Jahre entstandene Gemeindehaus sowie das angrenzende rund 100 Jahre alte „’s Kirchle“. Inzwischen liegen alle Genehmigungen der Stadt vor oder treffen in Kürze ein, sodass sich die Kirchengemeinderäte intensiv damit befassen können, wie es mit dem Gebäude weitergeht. Sicher ist, dass es im Besitz der Kirche bleibt, da die Gemeinde sowohl Festsaal als auch Kirche unbedingt benötigt. Doch scheint auch ein Neubau an selber Stelle eine Option zu sein.

Pfarrer Michael Schuhmacher lobte die Agilität der Räte in einer Kirchengemeinde, die sich in einem hervorragenden Zustand präsentiert und das gesellschaftliche Leben beflügelt. Dankbar nahm er Vorschläge und Ideen zu den Sternsingeraktionen oder der Gestaltung der liturgischen Feiern in der Adventszeit und an Weihnachten entgegen. Zudem informierte er über 53 Jugendliche, die am morgigen Sonntag um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Franziskus von Domkapitular Paul Hildebrand das Sakrament der Firmung erhalten. An elf Projekten, vom Besuch der Babyklappe bis zu Mal- oder Musikaktionen, nahmen sie teil. Auch für die Gestaltung derartiger Aktionen sind Alternativvorschläge erwünscht.