Fachschule für Landwirtschaft startet Kurs für Frauen

Die Fachschule für Landwirtschaft in Donaueschingen, Fachrichtung Hauswirtschaft, des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis plant den Neustart einer neuen Klasse zur „Fachkraft für Hauswirtschaft" für Frauen für den 27. September. Das gibt das Landratsamt Tuttlingen in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Fachschule öffne damit den Weg für die Professionalisierung und Neuorientierung im systemrelevanten Arbeitsfeld Hauswirtschaft. „Ohne diese Schulung hätte ich meinen neuen Arbeitsplatz nicht erhalten", ist eine Teilnehmerin aus der letzten Klasse überzeugt. Diese Zeit verändere und stärke das eigene Selbstbewusstsein, optimiere die Versorgung der Familie und qualifiziere die Teilnehmerinnen für Arbeitsplätze im Bereich „Hauswirtschaftliche Dienstleistungen".

Die Teilnehmerinnen lernen in Theorie und Praxis, zum Beispiel in Nahrungszubereitung, Geldwirtschaft und Zeitmanagement, Textilverarbeitung und Wäschepflege, Reinigung, EDV und Kommunikation. Unterrichtet wird dienstags von 8.30 Uhr bis 16.45 Uhr, mit Ferienzeiten wie an öffentlichen Schulen. Die Teilzeit-Fortbildung dauert eineinhalb Jahre.

Bei Erfüllung der Zulassungsbedingungen können die Teilnehmerinnen anschließend an der Berufsabschlussprüfung „Hauswirtschafterin" teilnehmen.

Mehr Informationen und Beratung gibt es bei der Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen, Humboldtstrasse 11 in Donaueschingen oder telefonisch unter 07721 / 913 53 40 sowie per E-Mail unter fachschule@Lrasbk.de.