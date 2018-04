Es wird immer wahrscheinlicher, dass die Stadtbibliothek nicht in das geplante Forum VS kommt. Der Technische Ausschuss hat am Dienstagabend die Beschlussaufhebung in die Wege geleitet – auch mangels Alternativen.

Die Stadtbibliothek Schwenningen hat ihre Zukunft nicht im Forum VS. Bis auf die Stadträte Bernd Lohmiller (SPD) und Helga Baur (Grüne) stimmten alle anderen Mitglieder des Technischen Ausschusses für die Aufhebung der Beschlüsse vom Mai 2017. Damals entschied der Gemeinderat, dass die Stadtbibliothek an den Investor des neuen Einkaufszentrums, die Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft (HBB), verkauft wird und im geplanten Forum VS untergebracht wird.

Nun also die Rolle rückwärts, wenn auch alles andere als freiwillig. Denn der Ursprung dieser Planungsänderung liegt im derzeitigen Bibliotheksgebäude. Einer der Eigentümer, der gleichzeitig auch Eigentümer eines in der Nähe gelegenen Einkaufszentrums ist, stellt sich bei möglichen geplanten Umbaumaßnahmen am Bibliotheksgebäude quer. Da bereits ein Veto unter allen Eigentümern ausreicht, um bauliche Veränderungen zu verhindern, blieb dem städtischen Gremium nichts anderes übrig, als die Beschlüsse zu kippen, um voran zu kommen.

„Nach aktuellem Stand wollen wir statt des Durchgangs durch das Bibliotheksgebäude eine optische Verbindung zwischen Forum und Muslenplatz schaffen“, erläuterte Harald Ortner, Geschäftsführer der HBB. Dies könne beispielsweise ein über die gesamte Breite der Stadtbibliothek ragender Torbogen sein. „Zudem wollen wir den oberen Eingang vom Muslenplatz aus soweit wie nur möglich nach vorne ziehen“, führt Ortner aus. Der im Moment leere Platz auf der Seite des jetzigen Bibliothekseingangs soll mit Leben, Geschäften und Sitzmöglichkeiten gefüllt werden, lautet die Zielsetzung des Investors. Gelingt dies, prognostizieren Hochrechnungen laut HBB einen Menschenverkehr von bis zu 4000 Passanten und Kunden täglich, die von der Innenstadt ins Forum und umgekehrt pendeln.

Die Präsentation von Harald Ortner und Architekt Matthias Pfeifer sollte zwar den Eindruck erwecken, dass der Verlust der Stadtbibliothek kein Genickbruch für das Projekt ist, doch die Stadträte sahen dies teilweise anders: So stellte Dietmar Wildi (CDU) fest, dass die vorgeschlagene neue Lösung „durchaus attraktiv ist“, aber eben nur eine 1B-Variante. Andreas Flöß zeigte sich stellvertretend für die Freien Wähler hingegen nicht sonderlich enttäuscht: „Wir waren noch nie die großen Freunde der Idee, die Bibliothek im Forum unterzubringen.“ Unter den genannten Umständen sei er aber darüber hinaus der Meinung, dass die HBB das Maximale herausgeholt habe.

Forschere Töne schlug hingegen Helga Baur an, die „überhaupt nicht zufrieden“ ist, dass der besagte Eigentümer die Pläne durchkreuzt: „Es ist so ärgerlich, dass diese Gesellschaft es gerade noch geschafft hat, sich in das Bibliotheksgebäude einzukaufen und nun die Planung blockiert. Dieser Eigentümer schadet der Stadt.“ Sie schlug vor, dennoch über einen Umzug der Bibliothek nachzudenken und die jetzigen Räume anderweitig zu nutzen. „Ich glaube, dass dem Forum sonst ein wichtiger Anziehungsmagnet fehlt.“

Bernd Lohmiller stieß in dasselbe Horn und kritisierte die Stadtverwaltung, weshalb diese Option nicht vorgeschlagen wurde. „Es wäre sicherlich kein Problem, dass sich die Stadt in eine Bibliothek im Forum einkauft.“ So aber müsse alles aufgegeben werden, was vergangenes Jahr beschlossen wurde. Auch Frank Bonath (FDP) hält die Lösung eher für einen „Notnagel“, forderte jedoch, jetzt aufs Gas zu drücken. Ernst Reiser (FW) fand als einziger lobende Worte für den Eigentümer, der das Projekt verhindert: „Es ist als gut zu werten, denn er hat dafür gesorgt, dass die alte Bibliothek so bestehen bleibt.“

Auch wenn die Tendenz, die der Technische Ausschuss bei nur zwei Gegenstimmen vorgegeben hat, ziemlich deutlich ist und mangels Alternativen ohnehin kaum eine andere Wahl bleibt: Die Entscheidung fällt der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch. (sbo)