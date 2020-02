Andy Warhol hat bereits im vergangenen Jahrhundert jedem in Zukunft 15 Minuten Berühmtheit zugestanden. Die Stadtbibliothek legt eine Schippe von fünf Minuten oben drauf: Ab 28. Februar besteht in diesem Jahr insgesamt 20 Mal die Gelegenheit, immer freitags ab 17 Uhr für 20 Minuten seine eigenen literarischen Ergüsse in einem der beiden Häuser der Stadtbibliothek darzubieten.

Zum Auftakt der ganzjährigen Aktion wird Philipp Spielmann am Freitag, 28. Februar, im Villinger Haus am Münsterplatz aus seinem Roman „Hannah“ lesen. Auch der nächste Termin steht bereits fest: Am 6. März stellt Gudrun Pollmann ihr Flüchtlingsdrama „Das stille Kind“, ebenfalls in der Stadtbibliothek Villingen vor. Der Eintritt ist frei.

Willkommen sind Vorträge aus eigener Feder, die die vorgegebene Zeit nicht überschreiten – egal, ob es sich dabei um Prosa oder Lyrik, um einen oder um mehrere Texte handelt. „Hetzschriften jeglicher Art, Propaganda und Parteiwerbung müssen draußen bleiben“, verdeutlicht die Stadtverwaltung.

Einen der zur Auswahl stehenden Termine sowie das Bibliothekshaus, in dem gelesen werden soll, können die Literaten selbst wählen. Die vereinbarten Freitagstermine und ihre Orte werden über die Medien sowie per Aushang in beiden Häusern der Bibliothek bekannt gegeben. An Feiertagen, aber auch in den Pfingst-, Sommer- und Winterferien, finden keine Lesungen statt.