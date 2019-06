Der FC Pfaffenweiler und der FV Tennenbronn bestreiten am Donnertag um 16 Uhr in Bräunlingen das Pokalfinale des Fußballbezirks Bad. Schwarzwald. Für die Tennenbronner ist es die fünfte Endspielteilnahme in Folge.

Erneut kommt es zu einem Bezirksligaduell im Finale um den Bezirkspokal. Dabei bringen der FC Pfaffenweiler, der die Runde mit 47 Punkten auf Platz sieben abschloss, und der FV Tennenbronn, der mit 52 Punkten Platz drei belegte, einiges an Erfahrung in diesem Wettbewerb mit. Beide Teams standen sich bereits 2016 im Finale gegenüber. Damals siegte der FV Tennenbronn in Marbach 3:2 nach Verlängerung.

Im vergangenen Jahr unterlagen die Tennenbronner im Finale dem SV Immendingen 2:4. Dies heißt jedenfalls, dass es einen neuen Titelträger im Pokal geben wird. Spielertrainer Patrick Anders vom FC Pfaffenweiler: „Dieses Mal wollen wir es besser als 2016 machen. Wir wollen erstmals den Bezirkspokal nach Pfaffenweiler holen. Alle in der Mannschaft sind motiviert. Wir wissen um die Pokalerfahrung von Tennenbronn. Letztlich dürfte auch die Tagesform mit entscheidend sein.“

Außer den langzeitverletzten Spielern ist der Kader beim FC Pfaffenweiler sonst komplett. Trainer Anders will sich für die eine oder andere Position noch etwas überlegen. Auch in Sachen Fans, die nach Bräunlingen mitkommen werden, ist seitens des Vereins etwas vorbereitet.

Trainer Carmine Italiano vom FV Tennenbronn: „Es ist das fünfte Endspiel von uns in Folge. Zuvor haben wir zweimal den Pokal geholt, aber auch je zweimal haben wir das Finale verloren. Es wäre schön, wenn wir wieder als Sieger vom Platz gehen könnten. Doch Pfaffenweiler ist ein starker Gegner. Schade, dass sich unser Mannschaftskapitän Dennis Bastiansen im letzten Punktspiel einen Muskelfaserriss zugezogen hat und am Donnerstag nicht spielen kann. Sonst sind alle Spieler an Bord.“