Fünf Personen sind in der Nacht auf Samstag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 33 bei Villingen verletzt worden, vier davon schwer. Eine junge Autofahrerin war offenbar mit ihrem vollbesetzten Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn geraten.

Es müssen enorme Kräfte gewirkt haben, als die beiden Fahrzeuge auf Höhe der Abfahrt Vockenhauser Straße frontal ineinander gekracht sind. Denn das Trümmerfeld, das die Einsatzkräfte vor Ort vorfanden, war enorm. Durch die Wucht des Aufpralls hatte es zudem eines der Fahrzeuge – einen Citroën-Kastenwagen - auf die Leitplanke gehoben, der Wagen der junge Frau hatte sich derweil um seine eigene Achse gedreht und stand entgegen der Fahrtrichtung. Was zuvor passiert ist, das können die Beamten bislang nur vermuten.

Ersthelfer holt junge Frau aus Auto

Ihren Angaben zufolge war eine 20-Jährige gemeinsam mit drei weiteren jungen Insassen gegen 23.15 Uhr in ihrem Seat in Richtung Mönchweiler unterwegs, als sie offenbar etwa auf Höhe der Brücke über die Vockenhauser Straße in Villingen auf die Gegenfahrbahn geriet. Warum, das ist bislang nicht klar. Die Folgen waren jedoch dramatisch: Denn der entgegenkommende 53-jährige Fahrer des Citroëns aus dem Ortenaukreis hatte keine Chance auszuweichen und krachte frontal mit dem vollbesetzten Kleinwagen zusammen. Beide Fahrer wurden hierbei schwer verletzt, wobei die Feuerwehr die Türe des Kastenwagens mit einem Spreizer öffnen musste, damit der Rettungsdienst den Fahrer nach einer Erstbehandlung aus dem Fahrzeug befreien konnte.

Trotz der enormen Deformationen des Seats wurde auch die 20-jährige Unfallverursacherin nicht eingeklemmt – ein beherzt eingreifender Ersthelfer holte sie aus ihrem Fahrzeug. Ihre Mitfahrer wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt und mussten, wie die beiden Fahrer, in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht werden. Die Verkehrspolizei aus Zimmern hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Ursache aufgenommen. Die völlig zerstörten Fahrzeuge wurden nach der Unfallaufnahme abgeschleppt. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Neben der Feuerwehr Villingen und der Polizei war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Krankenwagen und einem Notarzt vor Ort.