Mehrere Projekte in VS sollen nach dem Willen der Stadtverwaltung für ein bundesweites Fördermittelprojekt vorgeschlagen werden. Vor allem die Sportstätten würden hiervon profitieren. Einzig beim Freibad Tannheim könnte die Stadt in die Bredouille geraten.

Auch im Bereich der Sportstätten stehen in der Stadt derzeit größere Projekte an – nun könnte das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ dafür sorgen, dass die Stadt einen neuen Fördertopf anzapfen kann. Die Verwaltung hat fünf Projekte, die laut Teilnahmebedingung förderfähig wären, ausgewählt. Es handelt sich dabei um die Sanierung der Kunsteisbahn Halle 2 und der Curlinghalle inklusive Erweiterungsbau (Gesamtkosten: 5,1 Millionen Euro/Förderfähig: 2,3 Millionen Euro), die Neukonzeption der Sportanlage im Bereich Gustav-Strohm-/Hilbenstadion (5,51 Millionen Euro./2,3 Millionen Euro.), Arbeiten im ebm-papst-Stadion (2,2 Millionen Euro./0,9 Millionen Euro), die Neukonzeption der Sportanlage des Gymnasiums am Hoptbühl (1,5 Millionen Euro./0,7 Millionen Euro) und den Umbau sowie die Sanierung des Freibads Tannheim (1,8 Millionen Euro./0,8 Millionen Euro). Sollte der Gemeinderat die Teilnahme am Bundesförderprogramm bewilligen, müsste sich die Stadt dazu verpflichten, dass die Projekte – sofern Fördergelder fließen – auch tatsächlich umgesetzt werden.

Beim Freibad in Tannheim – die Ortsverwaltung hatte das Projekt nachträglich eingereicht – würde das bedeuten, dass die gesamte Finanzierung gesichert werden müsste. Die Verwaltung spricht sich deshalb klar gegen ein solches Vorgehen aus.

260 000 Euro vom Verein

Vom Förderverein können, mit dem Auflösen der Rücklagen, die aber noch nicht beschlossen ist, 260 000 Euro beigesteuert werden. Zuzüglich der möglichen Bundeszuschüsse in Höhe von 810 000 Euro, müsste die Stadt noch 730 000 Euro beisteuern. Laut der Vorlage der Stadtverwaltung wäre deshalb eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von knapp einer Million Euro notwendig. „Eine nunmehr erbetene Investitionsförderung des Bades [...] widerspricht dem ursprünglichen Ansatz einer Aufgabe des Bades durch die BVS“, heißt es hierzu in der Vorlage. Die Verwaltung empfehle deshalb, dem beantragten Beschlussvorschlag zumindest beim Thema Tannheimer Freibad nicht zu folgen.