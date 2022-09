Event-Reihe „Story VS“ erzählt Geschichten aus aller Welt

Von Ärztealltag bis Nordeuropa: Die Event-Reihe „Story VS“ gibt in ihren Live-Multivisionen in der Neuen Tonhalle Villingen-Schwenningen Einblicke in verschiedene Themenbereiche. Die Vorträge finden von September bis April 2023 statt, wie eine Sprecherin von Hoyer AV mitteilt.

Den Auftakt macht das Medizin-Special „Der Knochenjob: Unfallchirurgie und Orthopädie“ mit PD Dr. Jörg Bayer und Dr. Ladislav Plesak. Die beiden Ärzte des Schwarzwald-Baar Klinikums lassen die Zuschauerinnen und Zuschauer an ihrem Ärztealltag teilhaben, so die Sprecherin. Darauf folgt am 21. Oktober ein Vortrag der Serie „100% VS“.

Im Anschluss daran halten Referentinnen und Referenten Vorträge über den Norden Europas, Kuba und den Ozean. Hinzu kommen Geschichten vom Mountainbiken in den Rocky Mountains, des Bergsteigers Hans Kammerlander oder von Touren durch Südamerika, teilt die Sprecherin mit.

Ergänzt wird die Vortragsreihe durch Seminare zu den Themen Fotografie, Bildbearbeitung und Mediendramaturgie. Eintrittskarten gibt es bei Morys Hofbuchhandlung in Villingen und Donaueschingen oder bei der Tourist-Info Villingen-Schwenningen. Online sind die Karten im Vorverkauf unter www.story-vs.de/kartenbestellung/ zu erwerben. Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe sind online unter www.story-vs.de zu finden.