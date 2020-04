Nach der positiven Resonanz auf das Essen am Ostersonntag in Schwenningen, werden die DRK-Ortsvereine in Schwenningen und Villingen an den kommenden drei Sonntagen ebenfalls jeweils ein Sonntagsmenü für alle Bürger in Villingen-Schwenningen anbieten.

An diesem Sonntag werden zwei Menüs zubereitet: gemischter Braten mit Spätzle und Gemüse sowie Blumenkohl- Käse-Medaillons mit Spätzle und Gemüse. Beide Menüs werden durch Salat und Nachtisch ergänzt. Für Kinder werden Nudeln mit Tomatensoße oder Spätzle mit Bratensoße angeboten. Das DRK betont in einer Pressemitteilung, dass Bürger aller sozialer Schichten das Angebot wahrnehmen können. Denn: Für das Essen bezahlt jeder das, was er kann. Pro Erwachsenenportion fällt allerdings mindestens ein Euro und pro Portion für Kinder mindestens 20 Cent an. Die beiden DRK-Ortsvereine hoffen, dass Menschen, die es sich leisten können, etwas mehr bezahlen und dadurch die Kosten für das Sonntagsessen ausgeglichen werden können.

Zudem wird die Aktion, zu der die Vesperkirche Ideengeber war, vom Rotary Club Villingen-Schwenningen unterstützt. Sollten Überschüsse entstehen, werden diese zur Finanzierung der Grundkosten der DRK-Einkaufsdienste der Ortsvereine während der Covid-19-Pandemie eingesetzt. Die DRK-Ausgabestellen in der Alleenstraße 3 in VS-Schwenningen und im Benediktinerring 9 in Villingen sind an den Sonntagen jeweils von 11.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Bei der Ausgabe des vorportionierten und verpackten Sonntagsmenüs wird auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen geachtet.

Wer seine Wohnung in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht verlassen soll, kann oder darf, kann auch beliefert werden. Dieses Angebot gilt nur innerhalb der Stadt Villingen-Schwenningen. Das Sonntagsmenü kann montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr telefonisch unter der Nummer 07720/83 24 15 oder unter der Nummer 07721/84 58 13 bestellt werden. Zudem ist jeweils bis Samstag 15 Uhr eine Bestellung per E-Mail an einkaufsdienst@drk-schwenningen.de oder einkaufsdienst@drk-villingen.de möglich. Menüs können auch zusammen für mehrere Sonntage bestellt werden. Für Kurzentschlossene steht an den Ausgabestellen eine begrenzte Anzahl Sonntagsmenüs zur Mitnahme zur Verfügung.