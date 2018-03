Es rockt und brodelt in der Stadt

Nach dem erfolgreichen Debüt im Vorjahr geht das Musikfestival „Nightgroove“ in die zweite Runde. Am Samstag, 28. April, werden in der Villinger Innenstadt erneut Live-Musik und Gastronomie miteinander vereint.

Ende April werden Musikfans also wieder mit einem Bändchen am Arm durch Villingen ziehen und können ein hochkarätiges, generationen- wie auch genreübergreifendes Programm genießen sowie die Vielfältigkeit der Gastronomie erleben. „Letztes Jahr sind wir organisatorisch ein wenig ins kalte Wasser geworfen worden, trotzdem war der Abend ein Erfolg“, sagt Erwin Koller, Filialleiter des ahg Autohauses Auf Herdenen, in dessen Räumen auch eine Band auftreten wird. Koller ist zudem Mitglied beim Lions Club Villingen- Schwenningen Mitte, der das Festival initiiert hat. Die Schirmherrschaft übernimmt Oberbürgermeister Rupert Kubon: „Bei einer Sache, die einem guten Zweck dient, mache ich das gerne.“

Der Erlös des Festivals geht an die Feldner Mühle, eine Freizeit- und Ferieneinrichtung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung. „Aufgrund ihrer Strukturen fällt die Feldner Mühle oft durch das Raster der Sozialhilfe und ist auf solche Hilfen dringend angewiesen. Deshalb ist das eine großartige Idee“, sagt der OB. Auch Michael Barkhausen Geschäftsführer der Agentur, die die „Nightgroove“-Festivals bundesweit veranstaltet, freut sich bereits auf den Termin.

„Viele Besucher haben sich 2017 in ihren Musikrichtungen wiedergefunden. Beim Schwätzchen an der Straßenecke, wenn man von Location zu Location zieht, trifft man auch mal jemanden, den man länger nicht gesehen hat“, sagt Barkhausen. Er freue sich zudem, wenn Besucher durch das Festival die Gastronomie ihres Ortes (wieder-)entdecken: „Ich freue mich immer riesig, wenn ich den Satz Hier drin war ich aber schon lange nicht mehr höre.“

Der Musikabend beginnt in der Johanneskirche um 19 Uhr mit Gospel-Gesängen des Laetitia-Chors, die meisten Bands spielen von 20 bis 1 Uhr. Im Atrium der Volksbank legt DJ Jan Garcia von SWR 3 sogar bis 3 Uhr morgens auf. Ab sofort läuft der Karten-Vorverkauf (Kosten 13 Euro) in den beteiligten Lokalen, dem ahg Autohaus, der Volksbank, Filialen der Bäckerei Krachenfels und bei Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen und Schwenningen.

Am frühen Sonntagmorgen wird ein Shuttle-Bus zwischen den Stadtbezirken pendeln, auch ein „Lärmschutzbeauftragter“ soll bei Beschwerden wieder unter Telefon 0160/94 91 49 98 erreichbar sein und unbürokratisch für Lösungen sorgen.