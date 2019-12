Es läuft noch bei Walter Blessing

Mit Walter Blessing aus Tannheim hat ein auch weit über die Region hinaus überaus erfolgreicher und immer noch aktiver Langstreckensportler kurz vor Weihnachten seinen 80. Geburtstag gefeiert.

Dies habe sich so im Laufe des Lebens ergeben und war nie geplant, sagte Walter Blessing. Als Beruf hat er Dreher gelernt und bei den Firmen Binder und Winkler in Villingen gearbeitet, ehe er Anfang der 1970er Jahre bei der Post angeheuert hat und bis zur Rente blieb. Den Villingern ist er in bleibender Erinnerung, dass er jahrzehntelang in der Innenstadt bei Wind und Wetter als Briefträger unterwegs war, jeden Winkel kannte und sozusagen auch Mann und Maus. Bei der Zustellung am Heiligabend 1990 kam ihm sein Gespür und seine Fähigkeiten als Feuerwehrmann zugute, als er im Ladengeschäft in der Färberstraße 16 in Abwesenheit des Inhabers einen brennenden Adventskranz sah, entsprechend reagierte und so eine Feuersbrunst in der Innenstadt verhinderte.

Dem Sport war er immer zugewandt. Bis ins AH-Alter spielte er beim FC Tannheim, quasi als Ergänzungsprogramm zu seinem Training gehörten Waldläufe und Skifahrten, einschließlich Schwarzwald-Marathon und Rucksacklauf. Über den Denzer-Cup kam er zu den Wettkämpfen und über einen Arbeitskollegen schloss er sich dem Lauftreff Unterkirnach an. Gezählt hat er die Langlaufsiege und Titel auf deutscher und europäischer Ebene nicht, die Regale stehen voll mit Pokalen und Medaillen. Er kam gut in Deutschland herum und im benachbarten Ausland, insbesondere im Elsass. Ein unvergessliches Erlebnis war im Jahr 2000 der Wasa-Lauf in Schweden mit rund 15 000 Teilnehmern, wobei er die 90 Kilometer in sieben Stunden und 31 Minuten hinter sich brachte. Durchschnittlich mehr als ein halbes Jahr war er so auf Reisen. Seine Frau nahm daran großen Anteil, sonst wäre es nicht gegangen, macht Walter Blessing deutlich.

Verbissen rangegangen sei er nicht, sonst könne man nicht genießen und durchhalten, meint er. Und ans Aufhören denkt er noch immer nicht: Solange es geht, werde er weitermachen. Die Termine finden auch 2020 ihre geplante Fortsetzung.

Neben schon erwähnten Aktivitäten beim FC Tannheim und seit der Jugend bei der Feuerwehr war Walter Blessing über Jahrzehnte im Roten Kreuz aktiv und 59 Jahre als aktiver Musiker an der Klarinette. 53 Jahre war er mit seiner Othilde verheiratet, die an Weihnachten vor vier Jahren plötzlich verstarb, als er gerade mit der Musikkapelle in der Kirche beim Weihnachtsgottesdienst spielte. Feiern wird er mit seinen beiden Kindern, den sechs Enkeln und zwei Urenkeln, und dann kommt noch der Rest der weitläufigen Familie hinzu.