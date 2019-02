Die Schwenninger Wild Wings stehen in der Deutschen Eishockey-Liga vor ihrem letzten Spiel-Wochenende der laufenden Saison. Am Freitag um 19.30 Uhr empfängt das Ligaschlusslicht den EHC Red Bull München, am Sonntag gastieren die Neckarstädter um 14 Uhr bei den Nürnberg Ice Tigers.

„Es ist wichtig, dass wir uns im Heimspiel gut präsentieren und eine der besten Vorstellungen der Saison abliefern“, verlangt Trainer Paul Thompson vollen Einsatz seiner Mannen gegen den deutschen Meister München. Allerdings gesellt sich mit Andrée Hult, der sich am vergangenen Sonntag bei der 1:3-Niederlage in Augsburg eine Armverletzung zuzog, noch ein weiterer Zugang ins Lazarett. Marcel Kurth, Dominik Bittner, Kalle Kaijomaa und Mirko Sacher fallen ebenfalls aus. Der junge Christian Bauhof rückt wieder ins Team. „Nur zu gerne würde ich auch mit Boaz Bassen spielen, wenn ich ihn aber hole, darf er nicht mehr zurück zur DNL-Mannschaft wechseln, deshalb muss ich auf ihn verzichten“, erklärt Thompson.

Im Tor erhält heute Marco Wölfl zum wahrscheinlichen Abschied aus Schwenningen noch einmal ein Spiel. Am Sonntag wird dann voraussichtlich wieder Dustin Strahlmeier zwischen den Pfosten stehen.

Im Training sei in dieser Woche noch einmal speziell das Überzahl- und Unterzahlspiel trainiert worden. Der Gast aus München hat trotz seines Klubrekordes mit 109 Punkten zwar satte 64 Punkte mehr als die Schwenninger auf seinem Konto, trotzdem muss er jetzt am Schlusswochenende auf einen Patzer von Spitzenreiter Mannheim hoffen, damit er die Doppelrunde doch noch auf Platz eins abschließen kann. Der Tabellenführer, der am Freitag in Augsburg antritt und am Sonntag Köln empfängt, hat nicht nur drei Zähler mehr als der deutsche Meister, sondern auch ein um elf Treffer besseres Torverhältnis.

Der EHC Red Bull verfügt mit nur 103 Gegentoren über die beste Defensive der Liga. München empfängt zum Abschluss am Sonntag Bremerhaven. Die Truppe von Trainer Don Jackson hatte es in dieser Saison als erstes deutsches Team ins Finale der Champions League geschafft, war dort aber den Frölunda Indians aus Stockholm 1:3 unterlegen. Für die neue Saison wird bei Red Bull der DEG-Topstürmer Philip Gogulla gehandelt.

Am 18. Oktober unterlagen die Wild Wings in München 2:4. Am 15. November, zum Einstand des neuen Trainers Thompson, gelang aber ein 4:3-Heimerfolg nach Verlängerung gegen den deutschen Meister. Das Siegtor markierte Ville Korhonen. Und am 4. Januar gewannen die Schwäne in München 2:1 nach Penaltyschießen. Den entscheidenden Penalty versenkte Istvan Bartalis.

Für die Partie gegen München waren bis Donnerstag Nachmittag etwas mehr als 2500 Tickets verkauft. Pressesprecher Oliver Bauer rechnet mit 3000 Zuschauern.