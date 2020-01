Schlechte Wartezeiten und Anbindungen, lange Fahrtdauer, gestrichene Haltestellen: Schwenninger Schulen, Schüler und Eltern sind – auch nach den Änderungen im Nahverkehr von Stadt und Kreis – weiterhin unzufrieden. Die Stadt verspricht Nachbesserungen.

„Unser Hauptwunsch ist, dass die Schüler zu Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende gut heim- und herkommen“, sagt Simone Siegle von der Rudolf-Steiner-Schule. Doch dieser hehre Wunsch scheint sich nicht immer zu erfüllen. Seit dem 1. Januar gelten die neuen Fahrpläne des überarbeiteten Stadtbuskonzepts, und auch die kreisweiten schulortsbezogenen Fahrpläne haben sich am 15. Dezember des vergangenen Jahres geändert. Doch eine von den Schulen, Schülern und Eltern erhoffte Verbesserung ist damit nicht eingetreten. „Wir haben bereits seit dem Bau des Klinikums das Problem, dass unsere direkte Haltestelle vor der Schule schlecht angefahren wird“, so Siegle weiter. Stattdessen müssen die Schüler an der Haltestelle der Polizeihochschule aussteigen, die viel befahrene Villinger Straße überqueren und die restlichen zehn Minuten zur Waldorfschule laufen. Gerade für die Grundschüler sei das nicht ungefährlich.

Umliegende Gemeinden

Noch schwieriger wird es für Schüler, die von außerhalb kommen. Gerade die Waldorfschule habe ein sehr großes Einzugsgebiet, erklärt Siegle. Eine Mutter berichtet von einer Buslinie, die noch im vergangenen Jahr stündlich in 20 Minuten nach Weilersbach gefahren sei. Diese Buslinie sei zum 1. Januar gestrichen worden. Es gebe jetzt noch einmal täglich eine Fahrt auf der bisherigen Strecke nach Weilersbach, um 13.17 Uhr. Zu jeder anderen Uhrzeit müssten die Schüler mehrmals umsteigen und Fahrtwege von 40 bis 90 Minuten in Kauf nehmen. Oftmals kollidieren die Schulzeiten auch mit den Abfahrtszeiten. Kinder, die um 16 Uhr fertig sind, schaffen es nicht rechtzeitig um 16.06 Uhr an die Haltestelle Polizeihochschule, um den Bus ins Brigachtal zu erwischen. Wer Pech hat, ist erst gegen 18 Uhr zuhause.

Warten auf Antwort

Einen ähnlichen Fragebogen hat auch Bernd Ellinger, Schulleiter des Schulverbunds am Deutenberg, in den Jahren 2013 und 2014/15 anfertigen lassen. Die Auswertung mit Kritikpunkten habe man an Stadt und Landratsamt weitergeleitet und nie eine Antwort erhalten.

„Es ist schrecklich“, sagt auch Stefanie Preiser von der David-Würth-Schule. „Die Schüler kommen alle drei, vier Minuten zu spät.“ In der Regel steigen die Berufschüler am Bahnhof aus und schaffen es nicht rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn um 7.35 Uhr. Einen früheren Bus zu nehmen, um dann schon um 7 Uhr an der Schule zu stehen, darauf haben die wenigsten Lust.

„Eine wie von Eltern und Schulen geforderte beziehungsweise gewünschte Abwicklung des Schülerverkehrs hat sich in den letzten Jahren erheblich erschwert“, kommentiert Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, die Kritik von Schulen und Eltern. Das habe damit zu tun, dass sich mit der Aufhebung der Schulbezirke die Verkehrsbeziehungen im Schülerverkehr vervielfacht hätten oder manche Schulen – um Personal zu sparen – erst kurz vor Schulbeginn ihre Tore öffnen würden. Bei derzeit 26 Schulstandorten im Stadtgebiet sei diese Koordinationsaufgabe nur durch einen sehr kostenintensiven, reinen Schülerverkehr zu ermöglichen. „Diese Koordination wird auch zunehmend durch eine Elternschaft erschwert, die eine Just-in-Time-Beförderung ihrer Kinder wünschen.“ Wartezeiten seien von deren Seite aus unerwünscht.

Auch Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes, erklärt, dass es für die Verkehrsplaner zunehmend schwieriger sei, hinsichtlich der Schulzeiten Lösungen zu finden. „Dies liegt vor allen Dingen daran, dass die Schulwahl immer häufiger nach pädagogischen Gesichtspunkten und immer weniger nach örtlichen Aspekten getroffen wird.“

Erschwerte Planung

Dass Schulen und Eltern nicht angemessen in die Planung einbezogen wurden, habe mit der „genehmigungsrechtlichen Notsituation“ zu tun, die Mitte 2019 bestanden habe, so Brunner. Um nicht ab 2020 gänzlich ohne Busverkehr in der Stadt dazustehen, habe man die Umsetzung der neuen Pläne nur unter „großen Bemühungen und Anstrengungen“ möglich machen können. Bessere Informationen oder ein Einbeziehen in die Planung sei schlicht nicht möglich gewesen. Derzeit würden alle Erfahrungen und Kritiken gesammelt und ausgewertet, um gezielt Nachbesserungen vornehmen zu können. „In diesen Nachbesserungen werden auch Anpassungen im Schülerverkehr vorgenommen„, verspricht Brunner.