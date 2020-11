Die Ausbreitung des Coronavirus macht auch vor den Schwenninger Schulen nicht Halt. Aktuell gibt es einen Fall an der Neckarschule. Aber auch in anderen Bildungseinrichtungen ist das Thema omnipräsent im Alltag.

Die Neckarschule hat es mit ihrer ersten positiv getesteten Person zu tun, wie das Landratsamt auf Nachfrage am Freitag bestätigte. „Bei unserem Gesundheitsamt ging am 11. November ein positives Testergebnis einer Person, die mit der Neckarschule in Verbindung steht, ein. Dabei handelt es sich um eine betreuende Lehrkraft“, erklärt Landratsamt-Sprecherin Heike Frank. Positive Testergebnisse von Schülern lägen, Stand Freitagabend, keine vor. Die Schulleitung der Neckarschule habe sich am Donnerstagvormittag mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt, parallel dazu hätten die Mitarbeiter der Behörde ermittelt. Noch am selben Tag habe das Gesundheitsamt gegen 18.30 Uhr die weitere Vorgehensweise mit der Schulleitung abgestimmt, so Frank. Sie ergänzt, dass die Eltern der betroffenen Schüler, die in Kontakt mit der positiv getesteten Person waren, am Freitag telefonisch informiert wurden. „Insgesamt sind dies 32 Kinder sowie eine betreuende Kraft, die als Kontaktpersonen eingestuft wurden und in Quarantäne gesetzt sind“, teilt Heike Frank mit.

Schulleiterin Fenke Härtel wollte sich auf Anfrage unserer Zeitung zur aktuellen Situation und den Maßnahmen an der Neckarschule nicht äußern. Sie teilte schriftlich mit: „Bitte haben Sie Verständnis, dass die Beantwortung der Fragen nicht in meiner Zuständigkeit liegt. Auskünfte diesbezüglich darf nur das Gesundheitsamt geben.“

Die Maßnahmen am Gymnasium greifen

Das wiederum sieht übrigens weder das Gesundheits- beziehungsweise Landratsamt so, noch andere Rektoren. So spricht Zoran Josipovic, Schulleiter des Gymnasiums am Deutenberg, ganz offen über die Situation an seiner Schule. „Wir hatten bislang drei Corona-Fälle. Zwei kurz vor den Herbstferien, welche durch die bevorstehenden Ferien keine Relevanz für den Schulalltag hatten. Und einen Fall in einer sechsten Klasse in dieser Woche.“ Die Klasse sei umgehend unter Quarantäne gestellt worden, bis ein Coronatest ergab, dass die betroffene Schülerin nicht mehr infektiös sei. „Daraufhin blieb die Schülerin die ganze Woche zu Hause, die anderen Schüler durften dann aber wieder zum Unterricht kommen“, erklärt Josipovic. „Unterm Strich sind wir also – Stand Freitagvormittag – momentan wieder bei null.“

Und diese Betonung der Aktualität ist von Josipovic ganz bewusst gewählt, denn der Schulleiter weiß auch, wie schnell sich die momentane Situation wieder ändern kann. „Wir wissen ja nicht, was passiert.“ Was aus seiner Sicht allerdings funktioniert, sind die Maßnahmen, die ergriffen wurden, damit Schulunterricht stattfinden kann. „Die werden eingehalten, die Masken werden getragen und auch akzeptiert“, lobt Josipovic. Nichtsdestotrotz blicke er aber auch mit Sorgen auf die Situation. „Der Unterricht funktioniert, die Schulen sind offen – das ist wichtig, und wir können unserem Bildungsauftrag nachkommen.“

Dennoch denke er auch immer an die Lehrer, die in sämtlichen Klassen als Fachlehrer eingesetzt sind und dadurch jeden Tag mit unzähligen Schülern in Kontakt treten. „Die Jahrgangsstufen sind unter sich, aber die Lehrkräfte nicht.“ Dennoch hoffe er, dass sich die Situation so entwickle, dass die Schulen nicht wieder geschlossen werden.

Von Corona-Fällen verschont geblieben ist laut Rektor Wolfgang Kneer bislang die Friedensschule. Zwar gebe es immer mal wieder einzelne Kinder oder auch Lehrer, die aufgrund von Kontakt mit möglicherweise Infizierten tageweise zu Hause bleiben müssten, allerdings hätte es noch keine infizierten Schüler oder Kollegen gegeben, so der Schulleiter.

Vertretungen werden teilweise zum Problem

Doch natürlich ist auch an seiner Schule das Thema Corona omnipräsent: „Ich habe jeden Tag Bauchschmerzen, weil ich nicht weiß, was mich erwartet, wenn ich in die Schule komme“, schildert Kneer seine Gemütslage. Man wisse ja nie, ob am Montagmorgen plötzlich das Gesundheitsamt anruft und von Vorfällen übers Wochenende informiere. Hinzu kämen aber auch organisatorische Herausforderungen. Denn neben Corona gebe es schließlich noch die normalen Erkältungen und sonstige Erkrankungen, die einen zu dieser Jahreszeit heimsuchen könnten. „Und da bei uns zu den Corona-Maßnahmen zählt, dass nicht jeder Lehrer in jeder Klasse unterrichten soll, wird es hin und wieder schwer mit der Vertretung, wenn einzelne Kollegen ausfallen“, betont Kneer.

Einen auf Bundesebene immer wieder diskutierten kompletten Lockdown, verbunden mit Schulschließungen, steht Wolfgang Kneer allerdings kritisch gegenüber. „Gesundheitlich wäre es möglicherweise hilfreich. Ich glaube aber, dass wir das wirtschaftlich nicht überstehen. Und damit meine ich auch, dass berufstätige Eltern, die wieder zur Kinderbetreuung zu Hause bleiben müssten, massive Probleme bekämen.“ Insofern würde auch er den Status quo gerne aufrecht erhalten und hofft, dass es die Entwicklung der Pandemie zulässt.