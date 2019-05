Erster Arbeitstag im Tuninger Rathaus

Der erste Tag sei noch etwas ungewohnt, und in erster Linie stand für Tuningens neuen Bürgermeister zum Amtsantritt am 2. Mai vor allem das Kennenlernen auf dem Programm. Am Sonntag, 31. März, war er mit 93,7 Prozent der abgegebenen Stimmen (975) gewählt worden, was einer Wahlbeteiligung von immerhin 46,2 Prozent entspricht. Er trat als einziger Kandidat an.

Am Donnerstag hatte er nun seinen ersten offiziellen Arbeitstag im Tuninger Rathaus, tätig war er aber schon im Vorfeld, so gab es Anfang der Woche bereits ein dreistündiges Übergabegespräch mit seinem Stellvertreter Hans Münch. Bei diesem Termin wurde bereits viel besprochen. Weitere Informationen gab am ersten Arbeitstag von Hauptamtsleiterin Sandra Ittig. Sie ging mit ihm auf Vorstellungsrunde durch das Rathaus.

Als Nächstes steht seine erste Gemeinderatssitzung als Bürgermeister an. Somit wird er dann auch die andere Seite kennen lernen, denn Ralf Pahlow ist gewähltes Ratsmitglied in Bad Dürrheim. Die Wahl zum Tuninger Bürgermeister sei zunächst kein Hinderungsgrund, das Amt als Gemeinderat auszuführen, außer es gäbe Interessenskonflikte. Diese könnten über den Abwasserzweckverband Kötachtal entstehen, in dem Tuningen und Bad Dürrheim Mitglied sind. Markus Stein, Hauptamtsleiter in Bad Dürrheim, sei noch am Prüfen, ob solch ein Interessenkonflikt herrschen könnte.

„Ich will jedoch gar nicht in die Nähe eines solchen kommen“, erklärt Ralf Pahlow. Aus diesem Grund lässt er sein Amt als Gemeinderat ruhen bis es geklärt ist, zumal die Legislaturperiode auch nicht mehr allzulange dauert. Am 26. Mai sind Kommunalwahlen und noch vor den Sommerferien soll der neue Bad Dürrheimer Gemeinderat zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen.