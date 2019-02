Premiere in der Expressguthalle in VS-Schwenningen: Am Mittwoch, 10. April, 20 Uhr, findet die Comedy Night statt. Vier Künstler und ein Moderator, bekannt aus Comedy-Formaten wie Nuhr ab 18 (ARD), dem Quatsch Comedy Club, Night Wash oder dem NDR Comedy Contest, treten gemeinsam an einem Abend auf und präsentieren 20 Minuten aus ihren Comedyprogrammen.

Am 10. April, sind dabei: Jan Preuß (Köln), Mazi Comedy (Hamburg), Konstantin Korovin (Stuttgart) und Nick Schmid (Augsburg). Mazi Comedy ist in Hamburg als Kind iranischer Eltern geboren, jedoch abgestempelt als Inder. Die alltäglichen Widersprüche zu Herkunft und Aussehen beschäftigten den Studenten Mazi schon von Kindesbeinen an. Mit seinen punktgenauen Imitationen und Akzenten bringt Mazi kulturelle Vielfalt auf die Bühne, nimmt sich gern selbst auf die Schippe und sorgt dafür, dass das Publikum gemeinsam über sich selbst lachen kann.

Jan Preuß wird von den Frauen belagert. Das bleibt bei einem Erzieher halt nicht aus. Nicht aber, weil er so wahnsinnig attraktiv und erfolgreich auf Frauen wirkt, im Gegenteil. Womit sollte der Dauersingle in einem von Frauen dominierten Beruf denn angeben? Frauen stehen zwar auf Männer mit Humor, allerdings nur in Kombination mit Geld.

Konstantin Korovin ist ein Langzeitstudent mit hohem Aktivitätspotential. Er kommt aus Stuttgart und findet an Stand-Up-Comedy das unmittelbare Feedback vom Publikum besonders spannend. Der 30-Jährige ist sehr facettenreich.

Der vierte Künstler ist Nick Schmid. Er kann einfach nicht stillhalten. Seine lustige Bühnenshow erinnert an den jungen Michael Mittermeier, mit dem er schon gemeinsam spielen durfte.

Mit seiner Spontanität und mit viel Charme führt Julian Limberger durch den Abend. Er moderiert bereits routiniert und witzig die Comedy Night in Freiburg.