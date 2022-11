Erneute Brandstiftung? Einkaufswagen in Schwenningen angezündet

Sonntagabend gegen 23.15 Uhr hatten Autofahrer bemerkt, dass es auf dem Parkplatz des Culinara in der Austraße in Schwenningen brennt. In Flammen standen Einkaufswagen, wobei das Feuer bereits die dazugehörige Behausung beschädigt hatte.

Offenbar mit Pappe das Feuer entfacht

Die Feuerwehr rückte mit einem Fahrzeug an und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bekommen. Da das Häuschen frei stand, war ein Übergreifen des Feuers nicht zu befürchten. Jedoch kam schnell der Verdacht auf, dass es sich um Brandstiftung handelt. Unbekannte hatten offenbar Pappe auf den Einkaufswagen angezündet und so das Feuer verursacht.

Mehrere Brandstiftungen in Schwenningen

Der Schaden konnte bislang nicht beziffert werden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Erst vor einer knappen Woche hatte Brandstifter im Bereich „Rinelen“ in Schwenningen einen Baum angezündet und dies ebenso bei einer Parkbank versucht. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten und der Serie von brennenden Hecken besteht, ist aber offen.