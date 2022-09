Eriksson zum Auftakt sensationell

Entgegen der Ankündigung von SERC-Trainer Harold Kreis war der zuletzt in der Vorbereitung verletzt fehlende Verteidiger Marius Möchel doch nicht dabei. Das Derby brachte von Beginn an viel Tempo auch wenn beide Teams mit dem Spielaufbau im ersten Saisonspiel naturgemäß noch ihre Schwierigkeiten hatten. Riesenmöglichkeit gleich zu Beginn für Schwenningen, der Puck lag frei vor dem Mannheimer Kasten, Verteidiger Mark Katic konnte die Scheibe aber gerade noch wegschießen, bevor der auf dem Eis liegende Tyson Spink seinen Schläger an sie brachte. Auf der anderen Seite scheiterte Matthias Plachta an Goalie Joacim Eriksson. Phil Hungerecker gelang ein Alleingang, Adler-Keeper Felix Brückmann reagierte jedoch glänzend. In der neunten Minute gingen die Wild Wings in Front. Ken André Olimb hatte den Blick für John Ramage und der Kapitän versenkte das Spielgerät eiskalt. Die 700 mitgereisten Schwenninger im Oberrang der SAP-Arena jubelten. Dann musste Taro Jentzsch in die Kühlbox, dem Powerplay der Schwäne fehlte aber die Präzision. Stefan Loibl wäre beinahe in Unterzahl der Ausgleich geglückt. Ansosten versteckte sich der Außenseiter aus der Doppelstadt keineswegs, spieltenvoll mit. Brandon DeFazio besaß die Chance zum 2:0, Brückmann war aber aufmerksam. Der starke Eriksson rettete dann gegen Borna Rendulic und hatte bei einem Lattenkracher von Matt Donovan Glück. Nach einem Fehler von SERC-Verteidiger Peter Spornberger hätte Katic zu Beginn des zweiten Drittels beinahe zum 1:1 eingeschossen. Pech danach für die Wildschwäne, Tyson Spink traf nur die Latte. Dann flogen die Fäuste, Jordan Szwarz und Ramage sowie wenig später Wolf und Will Weber wurden gegeneinander handgreiflich. Die Mannen vom Neckarsprung durften in Überzahl ran, doch die Pässe kamen nicht an. Wolf ließ vernaschte dann gleich drei Schwenninger inklusive des schwachen Spornberger, brachte die Scheibe aber nicht unter. Eriksson schien sich als der große Unterschiedsspieler des Abends herauszukristallisieren, der schwedische Tormann in SERC-Diensten hielt gegen Katic erneut brillant. Zum Ende des Mittelabschnittes das 2:0 für den Underdog. Wieder hatte die erste Reihe zugeschlagen. Nach toller Kombination lochte DeFazio ohne mit der Wimper zu zucken, ein. Zu Beginn des dritten Drittels durften die Adler endlich auch mal in Überzahl ran, scheiterten aber an den gut arbeitenden Schwenningern. Kurz darauf die Schwäne mit einem Mann mehr, das Powerplay brachte aber, wie gehabt, nichts ein. Dann wieder Mannheim in Überzahl, aber beinahe wäre Daniel Pfaffengut bei einem Break das 3:0 geglückt. Dann aber das Anschlusstor für Mannheim. Es war eine starke Einzelleistung von Jentzsch, der Eriksson durch die Hosenträger traf. Der starke Verteidiger Donovan hatte den Ausgleich auf dem Schläger, Eriksson war aber mit der Fanghand da. Die Adler drängten auf den Ausgleich. Doch der fiel nicht mehr. Die Wild Wings feierten ausgelassen mit ihren euphorisierten Fans. Siegtorschütze DeFazio: „Wir haben hier harte und ehrliche Arbeit abgeliefert. Wenn wir so spielen, haben wir immer eine Chance zu siegen.“

Die Wildschwäne empfangen am Sonntag, 16.30 Uhr, die Düsseldorfer EG und wollen nachlegen.

Tore: 0:1 neunte Minute Ramage (Olimb), 0:2 38. DeFazio (Olimb, Indrasis), 1:2 50. Jentzsch (Akdag),

Strafen: Mannheim 13, Schwenningen 13 Minuten.

Schiedsrichter: Marian Rohatsch (Lindau) und Benjamin Hoppe (Bad Nauheim).

Zuschauer: 10378.