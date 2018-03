Für „absolut inakzeptabel“ hält Landrat Sven Hinterseh die nun erfolgte, deutlich schlechtere Priorisierung des Landes in Bezug auf den Lückenschluss der B 523. Im Jahr 2015 habe diese, von den Kosten vergleichsweise überschaubare Maßnahme noch auf dem ersten Platz der Prioritätenliste im Regierungsbezirk Freiburg rangiert. Am Dienstag nun habe das Landesverkehrsministerium die Maßnahme auf Platz acht oder neun nach hinten verlegt.

Für Hinterseh ist „völlig unverständlich“, wie innerhalb von zwei bis drei Jahren die Situation derart unterschiedlich bewertet wird. Der Eindruck dränge sich auf, dass die Maßnahme möglichst weit nach hinten verlegt wurde und der Zeitplan zur Realisierung des Lückenschlusses damit sehr unsicher werde. Denn wer wisse schon, was in fünf bis zehn Jahren sei. Hinterseh möchte das Gespräch mit dem Regierungspräsidium suchen, geht aber davon aus, dass es nicht ganz einfach sein wird, an der am Dienstag vorgestellten Prioritätenliste noch etwas zu ändern. Zu begrüßen ist laut Hinterseh jedoch, dass den Ortsumfahrungen in Blumberg in den Bereichen Zollhaus und Randen eine hohe Priorität vom Land zuerkannt wurde.

IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez äußert sich ebenfalls zu den Ergebnissen der Straßenbaukonferenz in Stuttgart vom Dienstag. „Für uns als eine der industriestärksten und innovativsten Wirtschaftsregionen Deutschlands ist grundsätzlich positiv, dass bei den meisten Projekten aus der Region zumindest vor 2025 mit den Planungen begonnen wird. Hier hat sich die Geschlossenheit und außerordentlich gute Zusammenarbeit aller regionalen Akteure und unserer Abgeordneten auf Landes- und Bundesebene bezahlt gemacht. Jetzt wird es darum gehen, zusammen mit dem Regierungspräsidium Ende April die weiteren Details zu klären, da im Einzelfall mit Sicherheit noch Gesprächsbedarf besteht.“

Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) gab am Dienstag in Stuttgart die Ergebnisse der Umsetzungskonzeption zum Bedarfsplan 2016 des Bundesverkehrswegeplans 2030 bekannt. Demnach liegt der Planungsbeginn für den Lückenschluss der B 523 irgendwann bis spätestens zum Jahr 2025. Der schon lange in der Region geforderte Lückenschluss soll vom Schwarzwald-Baar-Center hinter dem Industriegebiet Vockenhausen bis zur B 33 führen. Niedrigste Punktzahl Im Regierungspräsidium Freiburg gibt es in der Gruppe Planungsbeginn bis 2025 acht Ortsumfahrungen. Dabei wurden die Maßnahmen mit einem Punktesystem bewertet. So ist die Ortsumfahrung Lahr mit 48,2 Punkten am höchsten eingestuft. Die B 523 mit 27,3 Punkten am niedrigsten.