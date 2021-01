Endlich: Schnee ideal fürs Skifahren

Groß war die Aufregung unter den Fans des Skilanglaufs, als die Stadt nach den ersten Schneefällen die städtischen Loipen nicht in Betrieb nehmen wollte. Inzwischen gab es ein Umdenken. Zum Glück, denn schon lange waren die Schneeverhältnisse nicht mehr so gut.

Für den Skiclub Villingen ist die Saison dennoch keine glückliche: der Zwei-Stunden-Benefizlauf am Auerhahn, der am 24. Januar stattgefunden hätte, muss wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Das ist laut Albert Simon vom Vorsitzenden-Duo besonders bitter, da man schon im vergangenen Jahr darauf verzichten musste – 2020 allerdings aufgrund von Schneemangel. Fleißige Vereinsmitglieder Umso eifriger sind Simon und der für den Langlauf zuständige Thomas Huber mit weiteren Vereinsmitgliedern gerade dabei, wenn es heißt, die vereinsinterne Trainingsstrecke, der gut zwei Kilometer lange Rundkurs an der Gaststätte Auerhahn, für die Sportler und Hobbyfahrer zu präparieren.

Die ausgefahrenen Stellen werden mit Schaufeln voll Schnee bedeckt, bevor Dennis Seemann vom Forstamt mit der Pistenraupe die Loipen in den Schnee zirkelt – zwei für den klassischen Stil und eine für die Skater. Mit den 2,2 Kilometern ist es für Seemann an diesem Tag allerdings nicht getan. Weitere 14 Kilometer des städtischen Loipennetzes liegen noch vor ihm. Und nicht nur das: Da Villingen-Schwenningen zusammen mit Unterkirnach und Vöhrenbach seit 2011 einen Loipenverbund unterhält, hilft Seemann auch auf Unterkirnacher Gemarkung aus. Runde 30 Kilometer lang ist das Gesamtnetz, sagt der stellvertretende Forstamtsleiter Roland Brauner.

Bereits im Sommer beginnen dafür die Vorarbeiten. Die Strecken, die im Winter zu Loipen werden sollen, werden von Bewuchs freigehalten, Nassstellen ausgetrocknet. Dann beginnt das Warten auf Schnee und Kälte. In diesem Jahr sei die Schneedecke relativ dünn, erzählt Revierleiter Christoph Vögele. „15 Zentimeter bräuchten wir noch. Besonders im Wald liegt zu wenig Schnee“. Die Chancen stehen dafür gut. Weitere Schneefälle sind angesagt, die Kälte bleibt.

Atmosphäre wichtig

Doch schon jetzt seien die Pisten „bestens präpariert“, lobte Bürgermeister Detlev Bührer beim Ortstermin am Auerhahn und dankte allen Beteiligten. Er weiß, wovon er spricht, denn er nutzt selbst jede freie Minute, um hier seine Runden zu drehen. In sechs Jahren seiner Amtszeit erlebe er in diesem Jahr zum ersten Mal so gute Schneeverhältnisse, sagt er. „Deshalb ist es ein Jammer, dass der Skiclub das für seinen Benefizlauf nicht nutzen kann.“ Bedauerlich findet das auch Roland Brauner. Nicht nur als Mann des Forstes, sondern auch als amtierender Präsident des Lions-Clubs Villingen. Dessen „Freizeitwerkstatt“, die benachteiligten Kinder und Jugendliche viele verschiedene Aktivitäten anbietet, wäre in 2021 Nutznießer des Erlöses geworden.

Zuletzt 2019 nahmen 150 Läufer am Zweistundenlauf teil – mehr als 1500 Euro für den Freibadförderverein Tannheim kamen zusammen. Man habe lange Alternativen erwogen, auch einen Online-Lauf, doch, so Albert Simon, „das Event lebt von der Atmosphäre, vom gemeinsamen Tun“. Bleibt derzeit also nur, alleine oder zu zweit dem Skilanglauf zu frönen. Dass die Skifahrer dabei „sehr diszipliniert sind“, bestätigt Roland Brauner. Kontrollen durch das Forst- und das Bürgeramt sowie der Polizei ergaben bisher keine Beanstandungen. Die befürchteten Menschenansammlungen blieben bisher aus.

Entzerrung der Massen

Dankbar sind dafür auch andere. Andreas Scherer ist seit einem Jahr Kassierer des Skiclubs Villingen. Der ehemalige Skispringer weiß, dass die Schneegemeinden Schonach, Schönwald und Furtwangen froh über die Entscheidung in VS sind, doch noch Loipen zu spuren. Die Entzerrung von Massen schneebegeisterter Menschen seien auf den dortigen Loipen wohltuend zu spüren. Bleibt noch die Frage nach den Kosten. Daran können sich die Loipennutzer beteiligen, indem sie für zehn Euro ein „Loipenbändel“ kaufen, das für den gesamten Loipenverbund VS-Unterkirnach-Vöhrenbach gilt. Zu haben ist das momentan in Villingen im Forstamt (Wilhelm-Binder-Straße), bei Optik Singer in der Oberen Straße und am Gasthaus Auerhahn, wenn dieses „Essen to go“ ausgibt. „Man kann den Betrag abereinfach auch überweisen“, rät Brauner.