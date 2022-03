Einschneidende bauliche Veränderungen stehen an

Einschneidende Veränderungen stehen in der katholischen Seelsorgeeinheit Neckar-Baar an, zumindest, was einige Liegenschaften in Schwenningen betrifft. So soll das jetzige Gemeindehaus St. Franziskus aufgegeben und an der Stelle, wo derzeit Pfarrhaus mit Pfarrbüro steht, neugebaut werden, während an der Mariä Himmelfahrts-Kirche neue Pfarrwohnungen entstehen sollen.

Es geht um die Frage, wie sich die katholische Kirche in Schwenningen künftig aufstellen wird, um die „Last der Liegenschaften“ längerfristig tragen zu können, erläuterte Pfarrer Michael Schuhmacher gemeinsam mit Stefan Erchinger, gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderats, im Vorfeld der Gemeindeversammlung am Sonntag. Schon rund fünf Jahre beschäftige das Thema sowohl die Diözese als auch damit die Gemeinde und die Stadt VS. Denn die Marschroute der Diözese Rottenburg laute: „Baut für das, was Ihr künftig noch braucht“, erklärt der Pfarrer die Gründe für die anstehenden baulichen Veränderungen, die nicht nur die Seelsorgeeinheit als zweitgrößte Gemeinde in der Diözese betreffen.

So sind drei tiefgreifende Schritte in den „nächsten fünf bis acht Jahren“ angedacht: Das Gemeindehaus an der Erzbergerstraße soll abgestoßen werden. „Dieses Haus ist einfach zu groß“, sagt Schuhmacher und verweist auf die grundsätzliche Bauweise von Gemeindehäusern aus den Siebzigerjahren. „Für das Gemeindeleben brauchen wir diese Größe nicht mehr“, sagt er mit Blick auf die rückläufigen Gemeindemitgliederzahlen. In den vergangenen sieben Jahren sind diese von 11 000 auf 9500 gerutscht. Der Trend sei nicht mehr aufzuhalten.

Ein weiterer Grund: Vor allem wegen der Brandschutzauflagen sind in den vergangenen Jahren ganze 150 000 Euro in die Ertüchtigung des Hauses gesteckt worden. „Sonst hätten wir es schließen müssen.“ Zudem stünden die hohen jährlichen Betriebskosten in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Nutzung.

Ein neues, aber komprimiertes Gemeindehaus soll an der Stelle gebaut werden, an der jetzt noch das – „sehr sanierungsbedürftige“ – Pfarrhaus mit Pfarrbüro, also direkt hinter der St. Franziskus-Kirche, steht. Hier plant die Gemeinde, ein zentrales Pfarrbüro sowohl für St. Franziskus als auch für Mariä Himmelfahrt unterzubringen. Ebenso soll in diesem „Haus der kirchlichen Dienste“, wie es der Pfarrer nennt, Platz für die Kirchenpflege und das Pastoralteam sowie die Institutionen Caritas und katholische Sozialstation geschaffen werden. Neue Pfarrwohnungen sollen indes am Standort Mariä Himmelfahrt entstehen. Dafür wird das dortige Pfarrbüro, das ebenfalls sanierungsbedürftig ist, abgerissen.

„Es geht dabei nicht um unsere eigenen Wünsche, sondern um die Richtlinien, die für das neue Gemeindehaus sowie für das neue Pfarrhaus von der Diözese vorgegeben werden“, betont Michael Schuhmacher. Das heißt konkret für das Gemeindehaus: Von den derzeit 2500 Quadratmetern werde man sich laut Richtlinie auf 600 Quadratmeter beschränken müssen.

„Es ist eine deutliche Verkleinerung“, fasst Kirchengemeinderat Stefan Erchinger zusammen. „Und deswegen ist ein Umdenken erforderlich, vor allem, was die Mehrfachnutzung des Gemeindehauses betrifft.“ Die Maßnahmen werden sich in die Entwicklungsgeschichte der bisherigen baulichen und strukturellen Veränderungen einreihen, wie Erchinger Revue passieren lässt: 2007 wurde die Mariä Himmelfahrts-Kirche aufwendig saniert, 2010 die beiden Gemeinden St. Franziskus und Mariä Himmelfahrt zusammengelegt. Bereits 2018 wurden auf einer Klausurtagung erste Gedanken in die anstehenden Maßnahmen gesteckt.

Die bisherigen Pläne werden jetzt erst einmal an die Diözese nach Rottenburg gehen. Eine konkrete architektonische Umsetzung oder auch konkrete Zahlen gibt es noch nicht. Fest stehe aber, so Pfarrer Schuhmacher, dass die Diözese bewusste Fördertöpfe unter anderem in Sachen energetischer Sanierung schaffen wird. „Es steckt viel Komplexität drin, aber auch viel Emotionalität“, gibt er zu. Nicht nur, weil an den einzelnen Gebäuden viele Erinnerungen hängen, sondern auch, weil die bewusste Komprimierung der eigentlichen pastoralen Idee widerspricht: „Wir gehen hinaus und verkünden das Evangelium, damit die Gemeinde wächst, aber tatsächlich schrumpft sie unaufhaltsam.“

Am Sonntag hat der Kirchengemeinderat das Vorhaben den Mitgliedern in einer Gemeindeversammlung erläutert. „Wir wollen die Mitglieder mitnehmen und kein Politikum daraus machen“, betont Schuhmacher. Und Stefan Erchinger blickt voraus: „Wir packen’s an, aber wir haben auch Respekt davor.“