Einschätzung der Stadt: Parkplätze an der Neckarhalle reichen definitiv aus

Auch wenn der große Parkplatz zwischen Neckarhalle und Neckartower in VS-Schwenningen noch nicht fertig ist und nur in Teilen zur Verfügung steht, schätzt die Stadtverwaltung die Parkplatzverfügbarkeit an der Neckarhalle nach den ersten Veranstaltungen der Eröffnungswoche als „definitiv ausreichend“ ein. Das bestätigt nochmals Oxana Brunner von der städtischen Pressestelle in Bezug auf den Unmut einer Anliegerin, die angegeben hatte, dass wie schon lange befürchtet, Gäste der Neckarhalle wegen Knappheit an Stellflächen ihre Fahrzeuge im benachbarten Neckarstadtteil geparkt hätten.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag seien neben dem kleinen, 44 Plätze fassenden Parkplatz am Eingangsbereich auch etwa 70 Plätze auf dem erwähnten großen Parkplatz sowie der Hochschulparkplatz in der Erzbergerstraße zur Verfügung gestanden, lautet die Begründung der Stadt. „Wenn alles gut läuft, wird der große Parkplatz Ende April fertig sein“, gibt Brunner bekannt. Die Pressesprecherin bestätigt zudem die Anweisung an das Personal und die Aushilfen der Catererfirmen, nicht die Parkplätze im Bereich der Halle zu nutzen. Deren im Neckarstadtteil abgestellte Fahrzeuge hatten die Anliegerin ebenfalls verärgert. Die Verwaltung habe die betroffenen Mitarbeiter jedoch ebenfalls angewiesen, das Parkhaus „Muslen“ in der Innenstadt zu nutzen, betont Brunner.

Dennoch werde weiterhin geprüft, ob das Aufheben der zeitlichen Begrenzung des Anwohnerparkens in der Werastraße als Entlastung der dortigen Parksituation in Betracht kommt. Nach dem Antrag der CDU-Stadträtin Renate Breuning vergangenen Herbst sei beschlossen worden, dort die Auswirkungen der Veranstaltungen in der Neckarhalle zu beobachten und im Bedarfsfall zu reagieren. „Das hat man weiter auf dem Schirm“, sagt Brunner.

Die Verwaltung möchte die Situation jedoch erst während der anstehenden Veranstaltungen weiter beobachten. Die Straße Neckarpark, deren Sperrung wegen eines hochgefahrenen Pollers ebenfalls für Aufregung gesorgt hatte, sei grundsätzlich eine Fahrradstraße und dadurch lediglich für Anwohner und deren Besucher zur Einfahrt frei, stellt Brunner klar. Dass der Poller während der Veranstaltungen in der Neckarhalle hochgefahren war, ist für deren Besucher also irrelevant.