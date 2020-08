Ein neues altes Buskonzept verspricht die Stadtverwaltung VS zum Fahrplanwechsel ab Sonntag, 4. Oktober. Im Juli hat der Gemeinderat beschlossen, dass auch der ÖPNV zur Haushaltskonsolidierung beizutragen hat. So ändern sich zum 4. Oktober der VS-Bus-Fahrplan und das Liniennetz, die Basis ist das Buskonzept von 2019, zeigt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung auf.

In diesem Jahr neu in Betrieb genommene Haltestellen würden wieder abgebaut, andere alte Haltestellen aus 2019 werden wieder reaktiviert. In Villingen-Schwenningen gebe es dann 339 aktive Haltestellen. Insgesamt reduzieren sich die Fahrplankilometer im Stadtlinienverkehr von 2 290 000 auf 1 760 000 Kilometer pro Jahr. „Damit Leerfahrten zu wenig genutzten Zeiten vermieden und somit weitere Kosten eingespart werden können, wird wieder das Modell mit Rufbussen zum Einsatz kommen. Diese werden – nach vorheriger Anmeldung – flexibel und nur bei Nachfrage fahren“, erklärt die Stadt weiter.

Ferienfahrpläne werde es weiterhin nicht mehr geben, sodass es hier nicht zu Einschränkungen kommt und die Busse ganzjährig und verlässlich fahren. Im Einzelnen informiert die Verwaltung, was sich zum Fahrplanwechsel am 4. Oktober in VS ändert:

Von 50 neu in Betrieb genommenen Haltestellen werden 44 wieder abgebaut, zum Beispiel Haslachschule. Sechs Haltestellen werden weiterhin vom Nachtbus angefahren.

Elf alte Haltestellen, die seit Januar 2020 nicht mehr angefahren wurden, werden reaktiviert, zum Beispiel Gluckstraße.

Zwei neue Haltestellen im Bereich Auf der Steig.

Auf manchen Strecken wird es wieder größere Schleifenfahrten geben, dadurch entstehen teilweise längere Fahrzeiten.

Linien werden optimiert, um die Polizeiwohnheime an den Hochschulstandort Schwenningen besser anzubinden.

Der Rufbus als flexible nachfrageorientierte Bedienungsform wird wieder angeboten.

Weiter zeigt die Stadt auf, „was zum Fahrplanwechsel gleich und gut bleibt“:

Keine Ferienfahrpläne.

Ein verlässlicher Fahrplan für das ganze Jahr.

Fahrplan stimmt mit dem Nahverkehrsplan des Landkreises überein.

Bekannte und bewährte Linienführungen bleiben größtenteils bestehen.

Gegenüber 2019 verbesserte Anbindung von Klinikum und Jugendkulturzentrum sowie der Gewerbegebiete an Werktagen.

Nachtbus-Angebot „Die Nacht 8“ bleibt erhalten.

Die Fahrpläne ab Sonntag, 4. Oktober, werden im neuen Fahrplanheft abgedruckt, welches derzeit noch erstellt wird.