Stolz waren die Absolventen im gut besuchten Franziskaner-Konzerthaus in Villingen bei der Graduierungsfeier 2018 der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, (DHBW) am Freitag. Die 736 Absolventen haben guten Grund dazu. Nach drei Jahren intensiven Studiums haben sie ihren Bachelorabschluss und damit einen wichtigen Meilenstein in ihrem Leben erreicht.

Doch ebenso stolz auf ihre Leistung waren Hochschule, Familie und Freunde sowie die Dualen Partner, die alle ihren Teil zum Erfolg beigetragen haben. Der Rektor der DHBW, Ulrich Kotthaus, gratulierte den jetzt Ehemaligen zum Erreichen ihres Zieles. Die Gelegenheit nutzend, ließ er nicht nur Prüfungen, Stress und Bachelorthesis, sondern auch die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse der letzten drei Jahre humorvoll Revue passieren. Er betonte, „den überdurchschnittlichen Studienerfolg mit einer Quote von 80 Prozent und den überaus erfolgreichen Übergang in den Arbeitsmarkt. 85 Prozent der Absolventinnen und Absolventen haben bereits einen Arbeitsvertrag“. 460 kommen aus der Fakultät Wirtschaft und 267 aus der Fakultät Sozialwesen.

Benedikt Kramer, der die Absolventenrede hielt, zeigte auf, dass die jetzt Ehemaligen mehr als nur ein Zeugnis mitnehmen. Im Rückblick war es eine wichtige Zeit mit neuen Freundschaften. Umrahmt von flotter Musik mit Tomyrimba übernahm der Prorektor und Dekan der Fakultät Wirtschaft, Torsten Bleich, einen weiteren Höhepunkt der Graduierungsfeier, die Laudatio mit der Ehrung herausragender Studienleistungen. Den mit 1000 Euro dotierten Stiftungspreis im Bereich Wirtschaft erhielten Manuel Schmid, Wirtschaftsinformatik, für seine hervorragende Bachelorarbeit, ebenso Maximilian Gah, RSWSteuern und Prüfungswesen. Katharina Thiefes und Lorenz Harder erhielten den Preis der Dualen Hochschule, 500 Euro, für ihr herausragendes soziales Engagement.

Geehrt wurden auch die Kursbesten (die Namen sind in der Reihenfolge der Verabschiedungen genannt). Fakultät Wirtschaft: Vanessa Neuss, Katrin Deufel, Sonja Marcelino Fernandes, Laura Bilger und Mare Haltmeyer. Fabian Huber und Vanessa Otto. Alica Kern, Michael Depfenhart, Christian Butz, Manuel Schmid und Nils Engelhardt, Rudolf Zimbal, Alexander Wittmann, Annkathrin Weber, Phillip Glatz, Selina Maier, Marco Erban, Maximilian Gah, Julian Fakultät Sozialwesen: Ines Peter; Anna-Lena Kunz, Selina Rach, Hannah Rau, Jerusha Breitenreuter, Katharina Thiefes, Annika Stein, Jenny Dietz, Alisa Jäck, Milena Polzin und Laura Heber