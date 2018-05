Am Dienstagabend hieß es wieder Bühne frei, bei der ersten Open Stage in diesem Jahr im Jugendhaus K3 in Villingen. Von einer Cajongruppe, über einen Poetry-Slammer bis zu Sängerinnen war alles dabei.

Nach der Begrüßung durch Moderator Nick Wälde ging es mit einer besonderen Cajongruppe los. Angeleitet von Percussionlehrer Karl-Heinz Wagner trommelten zwölf Menschen mit Behinderung verschiedene Rhythmen: von schnell bis langsam. Die Idee für das Projekt hatte Birgit Mittermeier von der Diakonie Villingen. Darauf folgten drei Schülerinnen der Klasse 9 der Bickebergschule, die ihre Coverversion des Cup-Songs von Anna Kendrick zum Besten gaben.

Nach dem Song traten zwei von ihnen noch jeweils Solo auf. Darunter eine eingängige Version von „Dream a little Dream of Me“. Zur Abwechslung gab es anschließend einen Experimentalfilm des Villinger Künstlers Markus Zeller. Was bei der Open Stage nicht fehlen darf, sind die Quizfragen zwischen den Auftritten. Auf die Frage von Moderator Nick Wälde, welche Titelmelodie zwischen den Auftritten läuft, gab es sofort eine Antwort: das Baywatch-Lied. Sie hat sich schon fast zu eine Art Markenzeichen der Open Stage im K3 entwickelt.

Anschließend gab es wieder Live-Musik von einem Keyboarder, der ein Medley des berühmten Stückes „Fluch der Karibik“ von Hans Zimmer spielte. Der nächste Pianist spielte gefühlvolle Coverversionen von Ed Sheeran und Adele. Auf ihn folgte ein Poetry-Slammer, der vor nichts Halt machte. Er kritisierte die erneute Bildung einer Großen Koalition und den Pflegenotstand in Altenheimen. Den Abschluss, der Leute, die sich einen Platz auf der Auftrittsliste ergattert hatten, machte Alina Engel mit Gitarre und Gesang. Bei dem Song „Rehab“ von Amy Winehouse war das Publikum begeistert dabei. Auch Lana Del Rays „Video Games“ durften nicht fehlen.

Nun ging es direkt weiter mit der Jam-Session. Hier können Musiker aller Genres auf die Bühne gehen und gemeinsam Musik machen. Auch diesmal entstanden wieder sehr interessante Improvisationen am Schlagzeug, an der E-Gitarre, am Bass und am E-Piano. Das Klangkollektiv, das die Open Stage organisiert, war sehr zufriedem mit dem Abend und den fast 100 Gästen. Wer einmal selbst dort auftreten will sollte sich den 3. April vormerken. Dann findet die Veranstaltung zum zweijährigen Bestehen statt.

