Kemal soll etwas in die Schule mitzubringen, das für ihn Heimat bedeutet. Als hilfreich erweist sich überraschenderweise das Buch seiner türkischen Oma. Das Kindertheaterstück „Haydi! Heimat!“ ab zehn Jahren am Dienstag, 19. Juni, um 10 Uhr im Theater am Ring übersetzt Heimaterfahrung in kraftvolles, junges Volkstheater, das Zugehörigkeit auf Taten und nicht auf Abstammung begründet.

Was ist Heimat? Diese Schulaufgabe stellt für Kemal eine echte Herausforderung dar. Als er völlig überfordert seine Familie dazu befragt, gibt jeder eine andere Antwort. Bald erschlägt ihn das Thema „Heimat“ so, dass er erkrankt. Plötzlich steht Ella an seinem Bett, die seit kurzem in seine Klasse geht und im gleichen Hochhausblock wohnt. Zusammen blättern sie im Buchklassiker „Haydi“, den Kemals Oma ihm zum Thema vorgeschlagen hat. Zwar ist er auf Türkisch, aber Ella denkt sich entlang der Illustrationen ihre eigene Geschichte dazu aus. Das alte Kinderbuch und die neue Freundschaft müssen noch einige unerwartete Erlebnisse überstehen, bis die Kinder am Ende gemeinsam in Kemals Schule ihre Version von Heimat vorstellen: Eine neue Heimat, selbstgemacht und gut!

Autorin Katja Hensel erzählt in ihrem neuen Stück des Landestheaters Schwaben von der kindlichen Suche nach einem seelischen Zuhause in einer Zeit, die von permanentem Wechsel geprägt ist. Wo findet sich Heimat jenseits eines fixen Ortes, einer unveränderlichen Familienkonstellation, einer Sprache oder Kultur? „Haydi! Heimat“ zeigt anhand des Umgangs mit einem Heimatroman, der über Kulturkreise und Zeiten hinweg Kinder begleitet und prägt, wie Kinder Heimat kulturell, emotional und kreativ erleben. Die Stückentwicklung ist Teil von „Nah dran!“. Das Autoren-Theater-Projekt des Kinder- und Jugendtheaterzentrums in Deutschland und des Deutschen Literaturfonds dient der Verbesserung der literarischen Qualität von Kindertheaterstücken. (sbo)