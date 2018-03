- Als das Rock-Musical „Fast Normal“ am New Yorker Broadway uraufgeführt wurde, war die Sensation perfekt. Nie zuvor wurde das sensible und immer noch tabuisierte Thema der psychischen Erkrankungen so einfühlsam und intensiv auf der Bühne gezeigt.

Die Hamburger Kammerspiele bringen die deutsche Inszenierung am Freitag, 23. März, um 20 Uhr ins Theater am Ring. Hintergrundinformationen erfahren Besucher bei einer Stückeinführung um 19.30 Uhr im Kleinen Saal.

Die Goodmans sind eine ganz normale Familie: Vater, Mutter und eine pubertierende Tochter. Sie leben in einem schönen Haus, sind wohlsituiert, haben keine Probleme. So scheint es. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass irgendetwas nicht stimmt. Mutter Diana ist psychisch krank, mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt. Sie hat den frühen Tod ihres Sohnes, der weiterhin ihr Leben und ihre Gedanken beherrscht, nie überwinden können. Seit Jahren leidet Diana an einer bipolaren Störung – und die ganze Familie mit ihr.

„Fast normal“ zeigt auf berührende Art und Weise die intensive, emotionale und zugleich hoffnungsvolle Geschichte einer Familie, die ihre Vergangenheit aufarbeitet, um sich ihrer Zukunft zu stellen. In dem mit dem Pulitzerpreis und drei Tony Awards ausgezeichneten Rock-Musical glänzen in der deutschsprachigen Inszenierung stimmgewaltige Darstellern wie Carolin Fortenbacher und Tim Grobe.