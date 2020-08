„Ist der Mai kühl und nass, füllt es den Bauern Scheun und Fass.“ Diese alte Bauernweisheit könnte sich auch in diesem Jahr bewahrheiten – nach einem äußerst trockenen Frühjahr wohlgemerkt. Die Erträge liegen im Schnitt.

Anfang der Woche legte der Landesbauernverband (LBV) seine Zahlen für den Südwesten vor: Die diesjährige Ernte wird eine „Durchschnittsernte“ werden, und das trotz der „schwierigen Bedingungen“. Das Frühjahr war viel zu trocken. Auch in den Sommermonaten waren die Niederschläge nicht zu üppig. Wie konnten die Landwirte doch noch ihre Ernte einfahren? Bernhard Bolkart, Vizepräsident beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV), hängt wie alle Bauern am Wetter. Entsprechend akribisch sind seine metereologischen Aufzeichnungen. „Ich schreibe mir jeden Tag auf, wie das Wetter war“, meint Bolkart nüchtern. Im März und April sei es in der Region „extrem trocken“ gewesen. Der Mai wiederum war kühl und nass. Im Juni und Juli fielen dann die „Kleinstmengen“ an Regen, um die Pflanze bis zur Ernte versorgt zu wissen. Die Einschätzung des BLHV-Vizepräsidents zu den diesjährigen Erntemengen: grundsätzlich „durchschnittlich“.

Das Landwirtschaftsamt in Donaueschingen bestätigt Bolkarts Beobachtungen zur Witterung, und auch dessen Einschätzung einer „durchschnittlichen Ernte für 2020“. Zugleich verweist das Landwirtschaftsamt auf die hohe Schwankungsbreite bei den Erträgen zwischen den Standorten. Ein Phänomen, das Bolkart aus seiner Funktion als BLHV-Vizepräsident nur allzu bekannt ist. Der Funktionär des BLHV macht einen Schwenk zu seinen Kollegen in der Rheinebene. Dort begännen die Landwirte zum Teil schon mit der Maisernte. Und damit eigentlich viel zu früh. Der Mais dort geht vielerorts in die sogenannte „Notreife“.

Schuld sind Hitze und ausbleibender Regen. Diese Faktoren signalisieren der Pflanze, ihre Entwicklung zu beschleunigen, damit wenigstens noch kleine Kolben zur Fortpflanzung ausgebildet werden können. Falls die Pflanze dies noch schafft, kommen allenfalls kleine Biomasseerträge und Maiskolben zustande. Diesbezüglich sei der Schwarzwald-Baar-Kreis noch relativ priveligiert, erklärt Bolkart. Die kühlen Nachttemperaturen und gleichmäßig verteilte Niederschläge hätten in den vergangenen Jahren oftmals für eine gute Pflanzenproduktion gesorgt. Dies sei allerdings sehr allgemein gesprochen. Denn das Glück mit dem Wetter werde zunehmend zur Lotterie. Früher seien Gewitter noch „gezogen“, beobachtet Bolkart, heute blieben sie ohne viel Wind an Ort und Stelle. Damit gestalte sich die Niederschlagsverteilung „extrem kleinlokal“ und heterogen zwischen den Standorten. „Gehört man zu den glückliche, oder nicht?“, beschreibt Bolkarts fragend diesen Umstand.