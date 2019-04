Der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und die Selbsthilfegruppe Inklusion VS als Vertreter des Verbands Selbsthilfe Körperbehinderter veranstalten am 5. Mai im Neckarforum einen Infotag, um mit Interessierten über das Thema Inklusion zu sprechen.

„Es wird quasi ein sich selbst helfender Protestbrunch“, beschreibt Wolfgang Mallach die Veranstaltung und schmunzelt. Mallach kümmert sich als Gründer der 2011 ins Leben gerufenen Selbsthilfegruppe Inklusion VS und als Leiter einer lokalen Kontaktstelle des Bundesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter um die Belange von Menschen mit Behinderung im Schwarzwald-Baar-Kreis. So hat die Selbsthilfegruppe etwa ein regelmäßig stattfindendes „Mittendrin-Frühstück“ initiiert.

Parallel dazu möchte Thomas Hofelich, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins, den Bereich der Sozial- und Wohlfahrtspflege über bestehende Projekte hinaus vorantreiben. Dazu gehören der benachbarte Kleiderladen, ein zweimal wöchentlich stattfindendes Seniorencafé oder ein Integrationsfrühstück mit Flüchtlingen. Dafür hat Hofelich, wie er sagt, nun einen geeigneten Startschuss gefunden. Weil am Sonntag, 5. Mai, der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ansteht, „haben wir zu dem Anlass die zwei Frühstücke zu einem großen Treffen zusammengelegt“, sagt Marion Köhn, die auch in der Selbsthilfegruppe aktiv ist. Ab 10.30 Uhr sind Interessierte zum ungezwungenen Austausch über das Thema Inklusion eingeladen. Zudem werden die Ideengeber „in ein paar Impulsreferaten“ über ihre Arbeit und Projekte sprechen.

„Zum 5. Mai ist die Inklusionsarbeit in VS in den vergangenen Jahren ein wenig eingeschlafen“, sagt Mallach. Ganz nach dem Selbsthilfegedanken hätten die Initiatoren also gedacht: Da machen wir was. „Wenn dabei zufälligerweise ein Landtagsabgeordneter oder OB vorbeischauen möchte, ist er gerne eingeladen“, fügt er an und grinst.

Kontaktstelle

„Für viele Projekte ist es allein aus bürokratischer Sicht hilfreich, einen Verband im Rücken zu haben“, erklärt Ines Vorberg vom Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter. Bundesweit seien mehr als 100 lokale Kontaktstellen unterhalb des Dachverbands organisiert, um sich für die Belange von Menschen mit Behinderung einzusetzen und für diese als Ansprechpartner zu dienen. Wie das umgesetzt wird, hänge von den Möglichkeiten vor Ort ab und reiche von Kommunikation bis zum politischen Engagement. Seit Sommer 2018 leitet Wolfgang Mallach eine solche Kontaktstelle in VS-Schwenningen.