Mit mehreren Streifen und einer Hundeführerin ist die Polizei am Sonntagnachmittag zum Edeka in der Vockenhauser Straße in Villingen ausgerückt. Der Grund: In der dort im Gebäude untergebrachten Volksbank hatte gegen 15 Uhr der Einbruchsalarm ausgelöst.

Bei einer ersten Überprüfung wurden laut Polizeisprecher Dieter Popp am Zugang vom geschlossenen Edeka zur Bankfiliale mögliche Einbruchsspuren entdeckt, weswegen der Markt mithilfe eines Hundes und mehreren Beamten durchsucht wurde. Popp: „Es konnten jedoch keine Personen festgestellt werden.“

Die Spuren wurden gesichert, die Ermittlungen der Polizei dauern an. Unter anderem sollen die Videoaufnahmen des Marktes und der Bank ausgewertet werden, um herauszufinden, ob sich ein möglicher Täter tatsächlich Zugang zur Volksbank verschaffen wollte.